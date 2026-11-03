Avukatlık ücretleri ne kadar oldu? Bir saat danışmanın bedeli ne kadar?

Anlaşmazlık ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse ücretlerin yarısına, sonrasında giderilirse tamamına hükmolunacak. İcra takiplerinde borçlu ödeme süresi içinde borcunu öderse ücretin dörtte üçü takdir edilecek.



Arabuluculuğun dava şartı olduğu işlerde, arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde ücret, tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanan ücretin dörtte bir fazlası olacak. Miktarı 62 bin 500 liraya kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde ise maktu ücretin dörtte bir fazlası uygulanacak. Bu ücret asıl alacağı geçemeyecek.

5 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Avukatla büroda sözlü danışma ilk bir saate kadar 5 bin 500 liradan başlıyor, takip eden her saat için de 2 bin 400 lira ücret alınıyor.