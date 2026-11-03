Avukatlık ücretleri ne kadar oldu? Bir saat danışmanın bedeli ne kadar?
03.11.2026 07:29
Türkiye Barolar Birliği'nin yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yürürlüğe girdi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığının hazırladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 3 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Tarifeye göre takip miktarı 78 bin 125 liraya kadar olan icra takiplerinde maktu ücret uygulanacak.
Tarife; mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda ve uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde uygulanacak. Tarifenin altında vekalet ücreti kararlaştırılamayacak.
Yargı yerlerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamayacak. Ücret belirlenirken avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulacak.
Anlaşmazlık ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse ücretlerin yarısına, sonrasında giderilirse tamamına hükmolunacak. İcra takiplerinde borçlu ödeme süresi içinde borcunu öderse ücretin dörtte üçü takdir edilecek.
Arabuluculuğun dava şartı olduğu işlerde, arabuluculuk anlaşma belgesinin imzalanması halinde ücret, tarifenin üçüncü kısmına göre hesaplanan ücretin dörtte bir fazlası olacak. Miktarı 62 bin 500 liraya kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde ise maktu ücretin dörtte bir fazlası uygulanacak. Bu ücret asıl alacağı geçemeyecek.
5 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR
Avukatla büroda sözlü danışma ilk bir saate kadar 5 bin 500 liradan başlıyor, takip eden her saat için de 2 bin 400 lira ücret alınıyor.