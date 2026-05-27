Ayvalık'ta uzun kuyruklar oluştu. Bayram tatili fırsat bilen Midilli Adası'na gidiyor
27.05.2026 10:50
Ayvalık'ta bayram tatiliyle birlikte yoğun bir hareketlilik yaşandı. Tatili Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyenler, hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.
Ayvalık'taki Deniz Hudut Kapısı'nda, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluştu. Tatili Yunan adalarında geçirmek isteyenler deniz hudut kapısına akın etti.
Tatilciler hudut kapısında yoğunluğa neden olurken, uzun kuyruklar oluştu.
Yoğun talep nedeniyle hem hudut kapısı geçişlerinde hem de feribot seferlerinde hareketlilik sürerken, işletmeciler artan yolcu trafiğinin bölge turizmine olumlu yansıdığını belirtti.
Resmi verilere göre, arife gününde Ayvalık'tan Midilli'ye geçiş yapan yolcu sayısı 1000 olduğu bildirildi.