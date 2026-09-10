Bakan Gürlek: Borsada takip ettiğimiz süreçler var
10.09.2026 10:47
Son Güncelleme: 10.09.2026 10:59
Adalet Bakanı Akın Gürlek, son yıllarda borsadaki işlem hacminin ciddi biçimde büyüdüğünü, burada mağdur olan yatırımcıların da bulunduğunu hatırlatarak "SPK ile takip ettiğimiz süreçler var." dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu, konuşmasında “borsada manipülasyon” konusu önemli bir yer tuttu.
Son senelerde işlem hacminin ciddi biçimde büyüdüğünü belirten Gürlek, burada mağdur olan yatırımcıların da bulunduğunu belirterek “Bunlara ilişkin değerlendirilen konular olabiliyor. SPK ile koordinasyon içerisinde takip edilen süreçler oluyor.” bilgisini verdi.
Bakan Gürlek, “Özellikle manipülasyon konusunda mevzuatın SPK’ya verdiği yetkiler ve usuller var. Adli süreçler de bu yasal çerçeve içerisinde yürütülüyor.” dedikten sonra şöyle devam etti:
"Elbette piyasaların gereksiz yere tedirgin edilmemesi de önemli. Çünkü borsada çok sayıda yatırımcı ve vatandaşımız var. Ancak suç teşkil eden manipülatif işlemlerin de hukuk çerçevesinde karşılıksız bırakılmaması gerekir. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor.”