Bakan Işıkhan açıkladı. Maaşlar erken yatacak, tarih belli oldu

21.05.2026 10:36

NTV - Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin hesaplara erken geçeceğini açıkladı.

iStockPhoto

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ödemeler Kurban Bayramı'na özel olarak erkene çekildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "5 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği’ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız." dedi.

Anadolu Ajansı

Işıkhan "Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız." ifadesini kullandı.

 