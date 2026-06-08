Bakan Kurum, TOKİ Ankara açık satış konutlarını tanıttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “TOKİ ile yeni yapacağımız Açık Satış Kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var” ifadelerine yer verdi.