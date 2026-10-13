Bakanlık markaları tek tek ifşa etti. Sucukta kanat eti, sirkede gıda boyası
13.10.2026 12:02
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 35 yeni ürün daha eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresinden açıklıyor.
Sitede “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.
Güncellenen listeye, 6’sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 35 yeni ürün eklendi.
Listede bal, zeytinyağı ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Bazı sucuklarda kanatlı eti ve baş eti, tulum peynirinde nişasta, baklava çeşitlerinde ise ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi.
Listede yer alan bilgilere göre, Kule Sucukları ve Et Ürünleri markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti ve baş eti belirlendi. Güllüoğlu Kasabı Sucukları markalı "ısıl işlem görmüş" dana sucukta da kanatlı etine rastlanıldı.
Afyonkarahisar'da satışa sunulan bazı sucuk ürünleriyle ilgili bulgular da listeye girdi. Koca Sinan Sucukları, Mustafa Yüksel Afyon, İsmail Dönmez Osmanlı ve Bollez Sucukları markalı ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu. Aynı uygunsuzluk Mando Sucukları ve Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları markalı ürünler için de kaydedildi.
BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta sakatat (dil) tespit edilirken, AS Pide-Emin'e Öznalcı tarafından üretilen çiğ pide harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) bulunduğu bildirildi.
Elazığ'da Çeloğlu Gıda Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta tespit edildi.
Konya'da ise Konşenay Gıda Doğal Ürünler Tarım ve Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi markalı kuşburnu sirkesinde gıda boyası kullanıldığı belirlendi.
Bakanlığın listesinde baklava ürünlerine ilişkin tespitler de dikkat çekti. İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından üretilen fıstıklı baklava (Dilber dudağı) ürününde ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Arzu Pastanesi-Ergün Kutluk tarafından üretilen Antep fıstıklı baklavada da gıda boyası bulunduğu kayıtlara geçti.