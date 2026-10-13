Bakanlık markaları tek tek ifşa etti. Sucukta kanat eti, sirkede gıda boyası

Listede yer alan bilgilere göre, Kule Sucukları ve Et Ürünleri markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti ve baş eti belirlendi. Güllüoğlu Kasabı Sucukları markalı "ısıl işlem görmüş" dana sucukta da kanatlı etine rastlanıldı.

Afyonkarahisar'da satışa sunulan bazı sucuk ürünleriyle ilgili bulgular da listeye girdi. Koca Sinan Sucukları, Mustafa Yüksel Afyon, İsmail Dönmez Osmanlı ve Bollez Sucukları markalı ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu. Aynı uygunsuzluk Mando Sucukları ve Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları markalı ürünler için de kaydedildi.

BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta sakatat (dil) tespit edilirken, AS Pide-Emin'e Öznalcı tarafından üretilen çiğ pide harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık) bulunduğu bildirildi.

Elazığ'da Çeloğlu Gıda Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta tespit edildi.