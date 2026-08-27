Bakanlık resmen duyurdu, vergi yüzde 20'den yüzde 12'ye düştü
27.08.2026 08:58
Ticaret Bakanlığı, arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için vergi indirimi yaptı.
Ticaret Bakanlığı, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretim ile karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahı birlikte değerlendirilmekte ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçları kullanılmak suretiyle gerekli tedbirler zamanında almaya devam ediyor.
Bu çerçevede, temel gıda ürünlerinden rafine ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, anılan ürünün hammaddesi olan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında, ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin tohumu uygun fiyatla temin edebilmeleri amacıyla, yerli üreticiyi koruyacak şekilde hasat döneminde yüzde 20 oranında, bunun dışında kalan 30 Kasım-15 Haziran tarihleri arasında ise yüzde 12 oranında gümrük vergisi uygulanıyor.
Diğer taraftan, Karadeniz bölgesinde yaşanan gelişmeler ile Avrupa’da etkili olan kuraklık nedeniyle yağlık ayçiçeği tohumunda meydana gelmesi olası arz güvenliği ve fiyat artışı riski dikkate alınarak, ayçiçeği yağı üreticisi sanayicilerin uygun fiyatlı ve yeterli hammaddeyi zamanında temin edebilmeleri ve rafine ayçiçeği yağında tüketici fiyatlarının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yağlık ayçiçeği tohumundaki yüzde 20 gümrük vergisinin bu sene 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yüzde 12 olarak uygulanması hususunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile mutabakata varıldı.