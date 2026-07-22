Bakanlıktan ailelere uyarı geldi. Çocukları etkiliyor, yasaklandı
22.07.2026 11:32
Son Güncelleme: 22.07.2026 11:33
Ticaret Bakanlığı piyasa gözetim denetimlerinde çocuk sağlığını tehdit eden bir ürünü daha tespit etti.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere erişimini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.
Yapılan denetimler sonucunda, Mobidus-Ruppert markalı pirinç kalemtıraşın, limitlerin üzerinde kurşun içerdiği tespit edildi.
Kimyasal risk taşıdığı belirlenen söz konusu ürün hakkında, ilgili mevzuat kapsamında piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması kararı alındı.
Özellikle çocukların günlük yaşamda kullandığı kırtasiye ürünlerinde güvenlik kriterlerine tam uyum, halk sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor.