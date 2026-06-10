Bankalar kesenin ağzını açtı, emekli maaşını taşıyana müjde. Emekliye 32 bin TL promosyon fırsatı
10.06.2026 10:10
Milyonlarca emeklinin gözü bankaların ardı ardına güncellediği Haziran 2026 dönemi promosyon yarışına çevrildi. Yılın ikinci yarısına doğru yaklaşırken bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve emekli maaş müşterilerini kapmak adına kesenin ağzını açtı. Bazı bankalar emekli maaşını taşıyanlara tam 32 bin TL'ye varan nakit ve ek ödül fırsatı sunuyor.
2026 haziran ayı emekli maaşı promosyonları güncellendi. Emekli maaşı aldığı bankayla sözleşmesi sona eren emekliler, maaşlarını başka bir bankaya taşımaları halinde 32 bin TL'lik promosyon fırsatlarından yararlanabiliyor. Peki, haziran ayı itibarıyla hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
İşte 2026 haziran ayı güncel emekli maaş promosyonu kampanyaları:
TEB EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Haziran 2026’dır. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 15.000 TL’ye varan nakit promosyon!
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla maaşınızı kolayca Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünüzü yenileyebilirsiniz.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
Emeklilere 27.000 TL’ ye Varan Nakit Promosyon!
Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank‘tan alın 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.
12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.
İŞ BANKASI PROMOSYON
SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!
İNG PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON
Tüm Emeklilere 30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
19 Eylül 2025 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekli müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
QNB EMEKLİ PROMOSYON
22 Nisan 2026 tarihi itibariyle emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanın!