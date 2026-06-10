Bankalar kesenin ağzını açtı, emekli maaşını taşıyana müjde. Emekliye 32 bin TL promosyon fırsatı

Emeklilere 27.000 TL’ ye Varan Nakit Promosyon!

Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank‘tan alın 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.

12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.