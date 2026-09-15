Bankaların promosyon rekabeti emekliye yarayacak anında 35 bin TL ödenecek

Emeklilere 30.000 TL’ ye Varan Nakit Promosyon!

Kampanya, 11.06.2026 ile 30.09.2026 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır.