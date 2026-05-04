Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri
04.05.2026 16:04
Son Güncelleme: 05.05.2026 12:07
Aydın Kayar
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihlere çevrildi. 2026 yılı dini takvimine göre Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde, bayram ikramiyesi ödemeleri için hazırlıklar başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen süreçte, ödeme takviminin ayrıntıları netleşecek. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
2026 Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından emekli bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili açıklama yapıldı. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti.
Buna göre; Emekli bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, ZAM VAR MI?
Kurban Bayramı bu yıl 27-28-29-30 Mayıs tarihleri arasına denk geliyor.
Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler için bir artış gelmemiş ve ikramiyeler 4 bin lira olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda da bir zam beklenmiyor.