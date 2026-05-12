Bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026: Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih verdi
12.05.2026 15:17
2026 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği soru yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu. Bayram alışverişi ve kurbanlık hazırlıkları için ikramiye bekleyen emekliler, Bakan Işıkhan'ın işaret ettiği tarihlere kilitlendi. 2026 bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyordu. Bakan Işıkhan tarafından yapılan son açıklamanın ardından ödeme takvimi netleşti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama sonrasında, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Bakan Işıkhan açıklamasında, "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz."dedi.
Buna göre; Bayram ikramiyeleri 17 Mayıs Pazar ve 22 Mayıs Cuma tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?
Kurban Bayramı bu yıl 27-28-29-30 Mayıs tarihleri arasına denk geliyor.
Ramazan Bayramı'nda ikramiyeler için bir artış gelmemiş ve ikramiyeler 4 bin lira olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda da ikramiyeler 4 bin lira olarak yatırılacak.