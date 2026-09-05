BBVA'dan Türkiye raporu: Faiz indirimi için tarih öne çekildi
05.09.2026 08:37
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. 10 Eylül'de toplantı öncesinde yabancı bankalardan tahminler gelmeye başladı.
Ağustos ayı enflasyon verisinin ardından gözler şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Merkez Bankası, faiz kararını 10 Eylül günü açıklayacak.
Yatırım bankaları, faiz kararına ilişkin tahminlerini yayınlamaya başladı.
BBVA TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ
İspanyol finans devi BBVA'nın araştırma birimi BBVA Research'ün değerlendirmesinde ilk faiz indirim beklentisi aralık ayından ekim ayına çekildi.
Banka bir puanlık indirim ön görürken, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30'da tuttu.
CITI: İNDİRİM ALANI OLDUKÇA SINIRLI
Citibank'tan yapılan analizde ise Merkez Bankası'nın faiz indirim alanının oldukça sınırlı olduğu değerlendirildi.
Citi, yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 35 olarak açıkladı.
ING, JEOPOLİTİK GERİLİMLERE DİKKAT ÇEKTİ
ING ekonomistleri de Merkez Bankası politikalarını değerlendirdi.
Jeopolitik gerilimlerin büyüme performansını etkilediği ifade edilen analizde Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonunda faizi yüzde 35 seviyesine çekebileceği tahmin edildi.