BDDK karar verdi. Evim sistemlerine girenler dikkat. Süre uzadı, ödenecek para arttı
01.07.2026 12:29
Milyonlarca kişinin tasarruf finansman şirketleri üzerinden satın alım yapması üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni karar aldı.
Tasarruf finansman faaliyetleri kapsamında teslim süreleri ve ödeme tutarlarına ilişkin değişikliğe gidildi. Bankacılık sistemi yerine tasarruf finansmanı sistemi kullanarak satın alma gerçekleştirenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığı'na yeni düzenlemeyi ibraz etti.
Yapılan düzenlemeyle birlikte azami erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseltildi. Böylece tasarruf finansman sistemine katılanlar yüzde 40 yerine yüzde 45'lik kısmı ödedikten sonra erken teslimatı hak edecek.
En erken teslim süresi ise 150 günden 180 güne çıkarıldı.
TAKSİTLERDE DE ORANLAMA YAPILDI
Tasarruf finansman şirketlerince düzenlenen müşteri bazlı tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin ödeme planlarının, peşinat ödemesi hariç olmak üzere, ödeme planında yer alan en düşük taksit tutarının, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olmayacak şekilde düzenlenmesine de karar verildi.