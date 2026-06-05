Bedelli askerliğe zam geliyor, MSB ödeme için uyardı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapacaklara yönelik olarak yeni mesaj yayımladı. 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren memur aylık katsayısına göre güncellenecek ve zamlanacak olan bedelli askerlik ücreti nedeniyle, zamsız olarak şu anki tutardan bedelli askerlik yapacaklar 416 bin 361 lira 30 kuruş ödeme yapacak.