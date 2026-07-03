Bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, evde bakım yardımı. Hepsi değişti

Engelli aylıkları da artış gösterdi. Yüzde 40-69 arası engelliler için her ay ödenen 5 bin 103 lira 34 kuruşluk yardım 5 bin 793 lira 31 kuruşa, yüzde 70 ve üzeri engelliler için ödenen 7 bin 655 lira 1 kuruşluk yardım 8 bin 689 lira 96 kuruşa yükseldi. 18 yaşın altındaki engelliler için ödenen aylık 5 bin 103 lira 34 kuruştan 5 bin 793 lira 31 kuruşa çıktı.