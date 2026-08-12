Beklenen veri açıklandı. İşte altın, gümüş, petrol ve borsada son durum
12.08.2026 12:43
Son Güncelleme: 12.08.2026 15:49
ABD enflasyonunun beklentilere paralel gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı.
ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzayacağına dair açıklamanın gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı. İran tarafı bu durumu yalanladı.
ABD enflasyon verisine odaklanan piyasaların yeni odağı ateşkesin ne kadar daha uzayacağı oldu.
ABD'de Temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 3.4 arttı. Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.5 seviyesinde gerçekleşti.
BORSA İSTANBUL'DA ALIMLAR HIZLANDI
Borsa İstanbul'da alımlar ateşkesin uzatılacağına dair beklentilerle hızlandı. BİST yüzde 2,5 civarında primle 14 bin 16 puana yükseldi.
ALTIN FIRLADI
Gram altın fiyatları gün içi zirvesi olan 6 bin 814 liraya çıktı. Böylece 2,5 ayın zirvesine ulaşmış oldu.
GÜMÜŞTE HIZLI HAREKET
Gümüş fiyatları da ateşkes gelişmesiyle hızla yükseldi. Yüzde 3 civarında prim yapan ons gümüş 66,79 dolara, gram gümüş ise 102,5 liraya çıktı.
PETROLDE DÜŞÜŞ VAR
Petrol fiyatları da düşüşe geçti. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 86,96 dolara, WTI petrol ise 81,44 dolara kadar yüzde 1 civarında düşüş kaydetti.