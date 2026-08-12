NTV

Beklenen veri açıklandı. İşte altın, gümüş, petrol ve borsada son durum

12.08.2026 12:43

Son Güncelleme: 12.08.2026 15:49

Burak Taşçı

Google'da NTV'yi tercih et

ABD enflasyonunun beklentilere paralel gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı.

Beklenen veri açıklandı. İşte altın, gümüş, petrol ve borsada son durum
iStockPhoto

ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzayacağına dair açıklamanın gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı. İran tarafı bu durumu yalanladı.

 

ABD enflasyon verisine odaklanan piyasaların yeni odağı ateşkesin ne kadar daha uzayacağı oldu. 

 

ABD'de Temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 3.4 arttı. Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.5 seviyesinde gerçekleşti.

BORSA İSTANBUL'DA ALIMLAR HIZLANDI 1
Anadolu Ajansı

BORSA İSTANBUL'DA ALIMLAR HIZLANDI

Borsa İstanbul'da alımlar ateşkesin uzatılacağına dair beklentilerle hızlandı. BİST yüzde 2,5 civarında primle 14 bin 16 puana yükseldi.

ALTIN FIRLADI 2
iStockPhoto

ALTIN FIRLADI

Gram altın fiyatları gün içi zirvesi olan 6 bin 814 liraya çıktı. Böylece 2,5 ayın zirvesine ulaşmış oldu.

GÜMÜŞTE HIZLI HAREKET 3
Anadolu Ajansı

GÜMÜŞTE HIZLI HAREKET

Gümüş fiyatları da ateşkes gelişmesiyle hızla yükseldi. Yüzde 3 civarında prim yapan ons gümüş 66,79 dolara, gram gümüş ise 102,5 liraya çıktı.

PETROLDE DÜŞÜŞ VAR 4
iStockPhoto

PETROLDE DÜŞÜŞ VAR

Petrol fiyatları da düşüşe geçti. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 86,96 dolara, WTI petrol ise 81,44 dolara kadar yüzde 1 civarında düşüş kaydetti.

DOLAR YATAY SEYREDİYOR 5
Anadolu Ajansı

DOLAR YATAY SEYREDİYOR

Dolar kuru ise ateşkesin uzamasından bağımsız olarak ABD enflasyonuna odaklandı ve durağan seyirle 47,7500 liradan işlem geçiyor.