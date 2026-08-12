Beklenen veri açıklandı. İşte altın, gümüş, petrol ve borsada son durum

ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzayacağına dair açıklamanın gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı. İran tarafı bu durumu yalanladı.

ABD enflasyon verisine odaklanan piyasaların yeni odağı ateşkesin ne kadar daha uzayacağı oldu.

ABD'de Temmuz ayında TÜFE aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 3.4 arttı. Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2.5 seviyesinde gerçekleşti.