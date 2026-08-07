Benzin fiyatları artıyor. Depoları bugün dolduran kazanacak. 70 lirayı aşacak
07.08.2026 09:24
Son Güncelleme: 07.08.2026 09:24
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor.
İran'ın Keşm Adası'na saldırı yapıldığı iddiası nedeniyle başlattığı karşı atak nedeniyle petrol fiyatları dalgalanıyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına zam geliyor.
Benzin grubunda fiyatların 1,43 lira artması beklenirken, eşel mobil nedeniyle fiyat artışının 1,06 lira olması bekleniyor.
Zamlı tarifenin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.
BENZİN NE KADAR OLACAK?
Benzinin litresi İstanbul'da 68,33 lira, Ankara'da 69,30 lira, İzmir'de 69,58 lira, doğu illerinde ise 70,93 liraya yükselmesi bekleniyor.