Benzin fiyatları yükselirken Asya'nın otomobil devleri kazançlı çıkıyor

Amerikan Otomobil Birliği'ne göre, ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,06 doların biraz üzerinde. Bu, bir yıl öncesine göre üçte bir oranında artış anlamına geliyor, ancak Trump yönetiminin geçen yıl bu tür araçlar için 7 bin 500 dolarlık tüketici vergi indirimini kaldırmasından bu yana elektrikli araç satışlarında kayda değer bir toparlanma görülmedi.

Edmunds'a göre, Tesla sahipleri araçlarını elektrikli olmayan modellerle değiştirme oranlarında diğer tüm elektrikli araç sahiplerinden daha yüksek bir orana sahip. Tesla kullanıcıları, rekor düzeydeki yüzde 21'lik bir oranla otomobillerini hibrit modellerle değiştiriyorlar. Toyota, Tesla değişimlerinin yüzde 17'sinden fazlasını oluşturarak en popüler alternatif konumunda.

Bu arada, hibrit modellerden büyük ölçüde uzak duran Detroit merkezli otomobil üreticilerinin elektrikli araç satışları düştü. Piyasada sadece iki hibrit modeli bulunan General Motors, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 daha az elektrikli araç sattı. Ford'un Temmuz ayı elektrikli araç satışları ise, gelecek yıl yeni düşük maliyetli bir elektrikli araç mimarisi piyasaya sürme beklentisiyle modellerini aşamalı olarak piyasadan çekmesi nedeniyle yüzde 75 oranında düştü.

Hibrit araç patlamasından büyük ölçüde faydalanamayan GM, ürün gamına yeniden hibrit modeller ekleme seçeneklerini araştırıyor. Maverick ve F-150 kamyonetlerinin hibrit versiyonlarıyla bu segmentte daha fazla başarı yakalayan Ford ise 2030 yılına kadar tüm benzinli modellerinde hibrit seçenekler sunmayı planlıyor.