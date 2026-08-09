Benzin fiyatları yükselirken Asya'nın otomobil devleri kazançlı çıkıyor
09.08.2026 15:21
ABD'de hibrit araçlara olan talebin artmasıyla Honda, Hyundai ve Toyota gibi Asyalı markaların satışları Temmuz ayında beşte bir oranında arttı.
İran'daki çatışma nedeniyle benzin fiyatlarının yüksek kalmasıyla birlikte ABD'de hibrit modellere olan talebin artmasından Asyalı otomobil üreticileri Toyota ve Hyundai fayda sağladı.
Financial Times'in yaptığı habere göre, Hibrit araçların popülaritesi, ABD pazarında bu tür modellerden çok az sunan ve elektrikli araç satışlarında büyük bir düşüş yaşayan Detroit'in üç büyük otomobil üreticisini hazırlıksız yakaladı.
RBC Capital Markets'e göre, ABD'de genel otomobil satışları yüzde 1,5 oranında düşerken, hibrit modellerin satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 20 arttı.
ASYA HİBRİT ARAÇ PAZARINI DOMİNE EDİYOR
Georgia eyaletindeki devasa yeni elektrikli araç fabrikasının bir bölümünü hem hibrit hem de tamamen elektrikli araç üretmek için yeniden düzenleyen Koreli otomobil grubu Hyundai, Temmuz ayında 43 bin 727 hibrit araç satarak bir önceki yıla göre yüzde 62'lik bir artış kaydetti. Segment lideri Toyota'nın ABD'deki hibrit satışları yüzde 22 artarken, Japon rakibi Honda yüzde 15'lik bir artış gösterdi.
Otomotiv danışmanlık şirketi Baum & Associates'e göre, üç Asyalı otomobil üreticisi ABD'deki hibrit pazar payının yüzde 86'sını elinde tutarken, pazarın geri kalanının büyük bölümünü Ford pikapları oluşturuyor.
Toyota Prius gibi geleneksel hibrit araçlar, içten yanmalı bir araca daha yüksek yakıt verimliliği sağlamak için batarya ile çalışan bir motor kullanırken, şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlar (PHEV'ler) daha büyük bataryalara sahip olup yalnızca batarya gücüyle onlarca kilometre yol kat edebilirler.
ABD'li tüketiciler tarafından büyük ölçüde reddedilen ve Alman otomobil üreticilerinin sunduğu lüks modeller de dahil olmak üzere PHEV'ler, toplam otomobil pazarının yüzde 2'sinden azını oluştururken, geleneksel hibrit araçlar, sürüş veya yakıt tüketim alışkanlıklarında herhangi bir değişiklik gerektirmeden yüksek benzin fiyatlarından kurtulma imkanı sunuyor.
Edmunds'un pazarlamadan sorumlu yöneticisi Jessica Caldwell, "Hibrit araçlar, tüketicilerin aradığı ideal dengeyi sunuyor" diye belirtti.
ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI DÜŞTÜ
Amerikan Otomobil Birliği'ne göre, ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4,06 doların biraz üzerinde. Bu, bir yıl öncesine göre üçte bir oranında artış anlamına geliyor, ancak Trump yönetiminin geçen yıl bu tür araçlar için 7 bin 500 dolarlık tüketici vergi indirimini kaldırmasından bu yana elektrikli araç satışlarında kayda değer bir toparlanma görülmedi.
Edmunds'a göre, Tesla sahipleri araçlarını elektrikli olmayan modellerle değiştirme oranlarında diğer tüm elektrikli araç sahiplerinden daha yüksek bir orana sahip. Tesla kullanıcıları, rekor düzeydeki yüzde 21'lik bir oranla otomobillerini hibrit modellerle değiştiriyorlar. Toyota, Tesla değişimlerinin yüzde 17'sinden fazlasını oluşturarak en popüler alternatif konumunda.
Bu arada, hibrit modellerden büyük ölçüde uzak duran Detroit merkezli otomobil üreticilerinin elektrikli araç satışları düştü. Piyasada sadece iki hibrit modeli bulunan General Motors, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 daha az elektrikli araç sattı. Ford'un Temmuz ayı elektrikli araç satışları ise, gelecek yıl yeni düşük maliyetli bir elektrikli araç mimarisi piyasaya sürme beklentisiyle modellerini aşamalı olarak piyasadan çekmesi nedeniyle yüzde 75 oranında düştü.
Hibrit araç patlamasından büyük ölçüde faydalanamayan GM, ürün gamına yeniden hibrit modeller ekleme seçeneklerini araştırıyor. Maverick ve F-150 kamyonetlerinin hibrit versiyonlarıyla bu segmentte daha fazla başarı yakalayan Ford ise 2030 yılına kadar tüm benzinli modellerinde hibrit seçenekler sunmayı planlıyor.
EKONOMİK BASKILAR OTOMOBİL SEKTÖRÜNÜ YILDIRMIYOR
Jeep, Dodge ve Ram markalarının sahibi olan Avrupa otomotiv grubu Stellantis ile birlikte Ford ve GM, bataryayı şarj etmek için yalnızca jeneratör görevi gören küçük bir motora sahip olan ve "uzun menzilli elektrikli araçlar" olarak adlandırılan otomobilleri sunmak için acele ediyor.
Bu teknoloji, daha fazla çekiş gücü ve daha geniş menzil sunduğundan dolayı özellikle ABD pazarında giderek daha fazla yer edinen pick-up kamyonetler için uygun olarak değerlendiriliyor.
Trump yönetiminin emisyon standartlarını düşürmesi, elektrikli araçlara geçişlerinin durması sonucu milyarlarca dolar zarar eden Detroitli otomobil üreticilerine rahatlama sağlarken Ford ve GM, büyük kamyon ve SUV'lara yönelik güçlü talep sayesinde geçen ay tam yıllık kâr tahminlerini yükseltti.
Analistler, tüketiciler üzerindeki ekonomik baskılara rağmen ABD'de yeni otomobil satışlarının nispeten dirençli kaldığını belirtirken, Cox Automotive'in yıl sonu satış tahminleri ise 2026 yılının başından önce 15,8 milyon olan tahminin biraz üzerinde, 16 milyona ulaşma yolunda ilerliyor.
Cox'un kıdemli ekonomisti Charlie Chesbrough, "İnatçı bir şekilde yüksek seyreden ve yakın zamanda da düşmeyecek gibi görünen benzin fiyatları ve tarih boyunca zayıf kalan tüketici güveni, beklendiği gibi yeni araç alıcılarını caydırmadı" dedi.
Ancak Cox, "Bugünkü piyasa daha varlıklı alıcılar tarafından yönlendiriliyor, bu nedenle enflasyon baskılarından ve ekonomik belirsizlikten daha az etkilenebilirler." diye de ekledi.