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Benzin, motorin, LPG artışı devrede

04.09.2026 08:07

Burak Taşçı

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Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte benzin, motorin ve LPG'ye artış yapıldı.

Benzin, motorin, LPG artışı devrede
iStockPhoto

ABD-İran arasındaki savaşın etkisi küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. Özellikle petrol fiyatlarının artması akaryakıt fiyatlarına artış olarak yansıyor.

 

Dün yapılan artışlarla birlikte motorin 90 lirayı aştı.

BENZİN NE KADAR? 1
iStockPhoto

BENZİN NE KADAR?

Benzin İstanbul'da 76,92 lira, Ankara'da 77,89 lira, İzmir'de 78,17 lira, doğu illerinde ise 79,53 liradan satılıyor.

MOTORİN NE KADAR? 2
iStockPhoto

MOTORİN NE KADAR?

Motorin İstanbul'da 88,89 lira, Ankara'da 90,02 lira, İzmir'de 90,29 lira, doğu illerinde ise 91,75 liradan satılıyor.

LPG NE KADAR? 3
iStockPhoto

LPG NE KADAR?

LPG İstanbul'da 34,99 lira, Ankara'da 35,09 lira, İzmir'de 34,99 lira, doğu illerinde ise 36,77 liradan satılıyor.