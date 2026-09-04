Benzin, motorin, LPG artışı devrede
04.09.2026 08:07
Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte benzin, motorin ve LPG'ye artış yapıldı.
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ABD-İran arasındaki savaşın etkisi küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. Özellikle petrol fiyatlarının artması akaryakıt fiyatlarına artış olarak yansıyor.
Dün yapılan artışlarla birlikte motorin 90 lirayı aştı.
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BENZİN NE KADAR?
Benzin İstanbul'da 76,92 lira, Ankara'da 77,89 lira, İzmir'de 78,17 lira, doğu illerinde ise 79,53 liradan satılıyor.
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MOTORİN NE KADAR?
Motorin İstanbul'da 88,89 lira, Ankara'da 90,02 lira, İzmir'de 90,29 lira, doğu illerinde ise 91,75 liradan satılıyor.