Benzin, motorin ve LPG'de KDV kalkarsa fiyatlar ne olur?
14.08.2026 08:30
Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi sonrasında Katma Değer Vergisi'nin kalkması halinde fiyatların ne olacağı merak ediliyor.
ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle petrol fiyatları hızlı artış göstermeye devam ediyor. Petrol taşımacılığı için büyük önem arz eden Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve İran tarafının saldırı tehditleri nedeniyle petrol akışı durma noktasına geldi.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'nın Rus rafinerilerine saldırılar düzenlemesi de akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.
Türkiye'de ise nakliyeci, üretici ve vatandaşı yüksek fiyatlardan korumak adına Eşel Mobil Sistemi devreye alındı. Hükümet tarafından, benzin ve motorindeki Özel Tüketim Vergisi gelirleri gözden çıkarılarak, dezenflasyonist politika izlenip, akaryakıt zamlarından etkilenilmemesi için hamlelerde bulunuluyor.
MOTORİNDE ÖTV SIFIRLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ağustos ayına özel olarak motorinden Özel Tüketim Vergisi alınmayacak. Eylül ayında litre başına 3 lira, Ekim ayında 6 lira, Kasım ayında 9 lira, Aralık ayında 12 lira ve 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira fiyatlara ekleme yapılacak.
KDV'SİZ FİYATLAR NE KADAR?
Hükümet, aldığı tedbirlerle vatandaşları koruma kalkanlarıyla artışlardan koruyor. Özel Tüketim Vergisi dışında benzin, motorin ve LPG ürünlerde yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi bulunuyor.
Bugün KDV'nin de sıfırlandığı düşünülürse İstanbul'da benzin 59,53 liraya, Ankara'da 60,34 liraya, İzmir'de 60,58 liraya, doğu illerinde ise 61,70 liraya düşebilir.
Motorinde ise bu durum İstanbul'da 66,40 lira, Ankara'da 67,34 lira, İzmir'de 67,56 lira, doğu illerinde ise 68,78 liraya kadar geriliyor.
LPG'de ise fiyatlar İstanbul'da 28,16 liraya, Ankara'da 28,24 liraya, İzmir'de 28,16 liraya, doğu illerinde ise 29,64 liraya düşüyor.
GÜNCEL FİYATLAR NE KADAR?
İstanbul'da benzinin litresi 71,43 lira, Ankara'da 72,40 lira, İzmir'de 72,69 lira, doğu illerinde ise 74,04 lira seviyesinde.