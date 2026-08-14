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Benzin, motorin ve LPG'de KDV kalkarsa fiyatlar ne olur?

14.08.2026 08:30

Burak Taşçı

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Motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi sonrasında Katma Değer Vergisi'nin kalkması halinde fiyatların ne olacağı merak ediliyor.

Benzin, motorin ve LPG'de KDV kalkarsa fiyatlar ne olur?
iStockPhoto

ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle petrol fiyatları hızlı artış göstermeye devam ediyor. Petrol taşımacılığı için büyük önem arz eden Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve İran tarafının saldırı tehditleri nedeniyle petrol akışı durma noktasına geldi.

Benzin, motorin ve LPG'de KDV kalkarsa fiyatlar ne olur? 1
iStockPhoto

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'nın Rus rafinerilerine saldırılar düzenlemesi de akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. 

Benzin, motorin ve LPG'de KDV kalkarsa fiyatlar ne olur? 2
iStockPhoto

Türkiye'de ise nakliyeci, üretici ve vatandaşı yüksek fiyatlardan korumak adına Eşel Mobil Sistemi devreye alındı. Hükümet tarafından, benzin ve motorindeki Özel Tüketim Vergisi gelirleri gözden çıkarılarak, dezenflasyonist politika izlenip, akaryakıt zamlarından etkilenilmemesi için hamlelerde bulunuluyor.

MOTORİNDE ÖTV SIFIRLANDI 3
iStockPhoto

MOTORİNDE ÖTV SIFIRLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ağustos ayına özel olarak motorinden Özel Tüketim Vergisi alınmayacak. Eylül ayında litre başına 3 lira, Ekim ayında 6 lira, Kasım ayında 9 lira, Aralık ayında 12 lira ve 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira fiyatlara ekleme yapılacak.

KDV'SİZ FİYATLAR NE KADAR? 4
iStockPhoto

KDV'SİZ FİYATLAR NE KADAR?

Hükümet, aldığı tedbirlerle vatandaşları koruma kalkanlarıyla artışlardan koruyor. Özel Tüketim Vergisi dışında benzin, motorin ve LPG ürünlerde yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi bulunuyor.

Benzin, motorin ve LPG'de KDV kalkarsa fiyatlar ne olur? 5
iStockPhoto

Bugün KDV'nin de sıfırlandığı düşünülürse İstanbul'da benzin 59,53 liraya, Ankara'da 60,34 liraya, İzmir'de 60,58 liraya, doğu illerinde ise 61,70 liraya düşebilir.

Benzin, motorin ve LPG'de KDV kalkarsa fiyatlar ne olur? 6
iStockPhoto

Motorinde ise bu durum İstanbul'da 66,40 lira, Ankara'da 67,34 lira, İzmir'de 67,56 lira, doğu illerinde ise 68,78 liraya kadar geriliyor.

Benzin, motorin ve LPG'de KDV kalkarsa fiyatlar ne olur? 7
iStockPhoto

LPG'de ise fiyatlar İstanbul'da 28,16 liraya, Ankara'da 28,24 liraya, İzmir'de 28,16 liraya,  doğu illerinde ise 29,64 liraya düşüyor.

GÜNCEL FİYATLAR NE KADAR? 8
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GÜNCEL FİYATLAR NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 71,43 lira, Ankara'da 72,40 lira, İzmir'de 72,69 lira, doğu illerinde ise 74,04 lira seviyesinde.

Benzin, motorin ve LPG'de KDV kalkarsa fiyatlar ne olur? 9
iStockPhoto

Motorin İstanbul'da 79,68 lira, Ankara'da 80,80 lira, İzmir'de 81,07 lira, doğu illerinde ise 82,53 liradan satılıyor.

 

LPG İstanbul'da 33,79 lira, Ankara'da 33,89 lira, İzmir'de 33,79 lira, doğu illerinde ise 35,57 liradan satılıyor.