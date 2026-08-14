Benzin, motorin ve LPG'de KDV kalkarsa fiyatlar ne olur?

ABD ve İran arasındaki savaş nedeniyle petrol fiyatları hızlı artış göstermeye devam ediyor. Petrol taşımacılığı için büyük önem arz eden Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve İran tarafının saldırı tehditleri nedeniyle petrol akışı durma noktasına geldi.