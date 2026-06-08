Benzin ve motorin fiyatları artar mı?

İran ve İsrail arasındaki füze saldırıları Ortadoğu'daki barış görüşmelerini sıkıntıya soktu. ABD Başkanı Donald Trump iki ülkeye de itidal çağrısında bulunsa da İsrail misilleme yaptı ve saldırılarını artırdı.

Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları hızla yükseldi ve yüzde 5'e varan primler görüldü.

Geçtiğimiz hafta gerileyen petrol nedeniyle akaryakıt ürünlerinde indirimler meydana gelse de bu haftaki yükselişlerle birlikte fiyatlarda yükseliş beklentisi arttı.