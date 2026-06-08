Benzin ve motorin fiyatları artar mı?
08.06.2026 09:38
Petrol fiyatlarındaki hızlı atak akaryakıt ürünlerine artışı gündeme getirdi.
İran ve İsrail arasındaki füze saldırıları Ortadoğu'daki barış görüşmelerini sıkıntıya soktu. ABD Başkanı Donald Trump iki ülkeye de itidal çağrısında bulunsa da İsrail misilleme yaptı ve saldırılarını artırdı.
Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları hızla yükseldi ve yüzde 5'e varan primler görüldü.
Geçtiğimiz hafta gerileyen petrol nedeniyle akaryakıt ürünlerinde indirimler meydana gelse de bu haftaki yükselişlerle birlikte fiyatlarda yükseliş beklentisi arttı.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE OLACAK?
Türkiye'nin kullandığı Brent petrol varil başına 97 dolara yaklaştı. Petroldeki yükselişin akaryakıta artış olarak yansıması bekleniyor.
BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?
İstanbul'da benzinin litresi 62,97 lira, Ankara'da 63,92 lira, İzmir'de 64,20 lira, doğu illerinde ise 65,56 liradan satılıyor.
Motorinin litresi İstanbul'da 66,33 lira, Ankara'da 67,45 lira, İzmir'de 67,72 lira, doğu illerinde ise 69,20 liradan satılıyor.