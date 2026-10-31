Benzin ve motorin fiyatlarına artış geliyor. Litre fiyatı 100 lirayı aşacak
31.10.2026 12:26
Son Güncelleme: 31.10.2026 12:32
Benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren artış yaşanacak.
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatına bu gece yarısı zam gelecek.
Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 4,15 lira zam yapılacak.
Motorin grubunda da artış yaşanacak. Motorinin litre fiyatındaki zam 3,60 lira olarak tabelaya yansıyacak.
ZAMLI BENZİN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Bu artışla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 80 lirayı aşacak.
İstanbul'da benzinin litre fiyatı 80,55 liraya ulaşacak. Ankara'da bu fiyat 81,55 lira olacak. İzmir'de ise fiyatın 81,75 lira olacağı belirtildi.
MOTORİN 100 LİRAYI AŞACAK
Motorinde ise litre fiyatında 100 liranın üzerine çıkılacak.
İstanbul'da 96,90 liradan satılan motorin 3,60 lira zamla 100,5 liraya yükselecek.
Motorinin litre fiyatı Ankara'da ise 101,6 lira olacak. İzmir'de litre fiyatı 101,8 liraya ulaşacak.