Benzin ve motorine artış geliyor. Depoları doldurun, 90 liraya yaklaştı

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişle birlikte benzin ve motorine zam beklentisi ortaya çıktı. ABD ve İran arasındaki çatışmanın durması sonrasında anlaşma beklentisinin zayıflaması ve iki tarafın da savaş tazminatı talep etmesi petrolü yükseltti.