Benzin ve motorine artış geliyor. Depoları doldurun, 90 liraya yaklaştı
11.08.2026 10:53
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatına artış geliyor.
Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişle birlikte benzin ve motorine zam beklentisi ortaya çıktı. ABD ve İran arasındaki çatışmanın durması sonrasında anlaşma beklentisinin zayıflaması ve iki tarafın da savaş tazminatı talep etmesi petrolü yükseltti.
90 dolara doğru yükselen petrol nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam gündeme geldi.
Benzinin litresine 2 lira, motorine ise 6,85 lira zam yapılacak. Eşel mobil nedeniyle benzine 1,5 lira, motorine ise 5,13 lira olarak zam yansıyacak.
BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?
İstanbul'da benzin 71,42 liraya, Ankara'da 72,89 liraya, İzmir'de 72,67 liraya, doğu illerinde 74,03 liraya çıkması bekleniyor.