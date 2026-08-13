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Benzin ve motorine fiyat artışı, işte yeni tarife

13.08.2026 15:57

Son Güncelleme: 13.08.2026 15:57

Burak Taşçı

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Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine yarından itibaren artış yapılması bekleniyor.

Benzin ve motorine fiyat artışı, işte yeni tarife
iStockPhoto

ABD-İran savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarından dolayı akaryakıt fiyatlarına artış yapılması bekleniyor.

 

Yarından itibaren geçerli olması beklenen artış akaryakıt pompalarına yansıyacak.

 

Motorinde Ağustos ayında Özel Tüketim Vergisi alınmayacaktı ve motorin 70 lira seviyelerine gerilemişti. Yeni zamla birlikte yeniden 80 liraya yaklaşacak.

BENZİNE 1,52 LİRA, MOTORİNE 8,89 LİRA ARTIŞ 1
iStockPhoto

BENZİNE 1,52 LİRA, MOTORİNE 8,89 LİRA ARTIŞ

Benzin fiyatlarına 1,52 lira, motorin fiyatlarına da litre başına 8,89 lira zam yapılmış oldu.

BENZİN NE KADAR OLACAK? 2
iStockPhoto

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Benzinin litresi İstanbul'da 71,44 lira, Ankara'da 72,41 lira, İzmir'de 72,69 lira, doğu illerinde ise 74,05 lira seviyesine çıkacak.

MOTORİN NE KADAR OLACAK? 3
iStockPhoto

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorinin litresi İstanbul'da 79,71 liraya, Ankara'da 80,83 liraya, İzmir'de 81,10 lira, doğu illerinde ise 82,56 liraya yükselecek.