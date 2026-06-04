Benzin ve motorine indirim gelir mi? Petrolde sert düşüş var
04.06.2026 15:06
ABD ve İran arasındaki gerilimin azalıp anlaşmaya yaklaşılması petrol fiyatlarında sert düşüşü meydana getirdi. Brent ve WTI petrolde geri çekilme devam ederken herkes benzin ve motorin fiyatlarına odaklandı.
Petrol fiyatlarındaki düşüş takipten çıkmıyor. Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyen petrol fiyatları yüzde 4'e yakın gerileme gösterdi.
ABD ve İran arasındaki gerilimin azalıp barış görüşmelerinin olumlu sonuçlanacağına dair beklentiler petrol fiyatlarını düşürdü.
ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada hafta sonu barış anlaşmasının olabileceğini söylemişti.
PETROL NE KADAR?
Brent petrol yüzde 4 oranında düşüşle 93,5 dolar, WTI petrol ise 90,5 dolardan işlem görüyor.
BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ OLUR MU?
Akaryakıt fiyatları anlık olarak değişmese de petroldeki düşüşün devam etmesi halinde benzin ve motorinde indirim gündeme gelebilir.