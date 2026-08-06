Benzine büyük indirim. Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?
06.08.2026 09:22
Benzin fiyatlarına petroldeki düşüşe paralel büyük indirim yapıldı.
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Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor. Brent petrolün 80 doların altına sarkmasının ardından benzine indirim beklentisi ortaya çıktı.
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Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine litre başına 4,35 lira indirim yapılması bekleniyor.
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POMPAYA YANSIYACAK MI?
İndirimin akaryakıt pompalarına yansımayacağı, tamamının Özel Tüketim Vergisi'ne mahsup edilmesi bekleniyor. Ancak son kararı üst makamlar vereceği için pompa fiyatlarında indirim olup olmayacağına dair net bilgi henüz gelmedi.