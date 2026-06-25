Binance AB'de onay alamadı. Bazı ülkelerde hizmet duracak

Şirket, AB'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamında faaliyet izni almak için Yunanistan'da başvuruda bulunduğunu, ancak bu başvuruyu geri çektiğini ve yeni bir AB ülkesinde lisans başvurusu yapacağını açıkladı.

MiCA, AB genelinde kripto varlık işlemlerine ilişkin yatırımcı koruması ve kara para aklamayla mücadele kurallarını ortak bir çerçeveye oturtuyor. Düzenleme 2024 yılında yürürlüğe girdi. Kripto para borsalarına ise gerekli lisansları almak için 30 Haziran 2026'ya kadar süre tanındı. Ancak sektörün büyük bölümünün bu tarihe kadar ya başvuru yapmadığı ya da onay alamadığı belirtiliyor.

Kripto para borsası, çarşamba günü müşterilerine gönderdiği e-postada, "Binance France artık yeni müşteri kabul edemeyecek ve 1 Temmuz 2026 itibarıyla Fransa'da kripto varlık hizmetleri sunmayı durduracak." ifadelerine yer verdi. Binance, perşembe günü yaptığı açıklamada ise kararın yalnızca Fransa'yı kapsamadığını belirterek, benzer bildirimlerin AB'deki diğer etkilenen pazarlardaki kullanıcılara da gönderildiğini açıkladı.

Şirket, Avrupa Birliği'nde faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli izinleri almak adına 30 Haziran'a kadar süresi bulunduğunu, ancak bu yetkilendirmeleri zamanında sağlayamadığını bildirdi.