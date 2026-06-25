Binance AB'de onay alamadı. Bazı ülkelerde hizmet duracak
25.06.2026 20:20
Son Güncelleme: 25.06.2026 20:27
Kripto para borsası Binance, Avrupa Birliği'nde (AB) faaliyet göstermek için gerekli düzenleyici onayları alamaması nedeniyle gelecek haftadan itibaren bazı Avrupa ülkelerinde hizmetlerini askıya alacağını duyurdu.
Şirket, AB'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamında faaliyet izni almak için Yunanistan'da başvuruda bulunduğunu, ancak bu başvuruyu geri çektiğini ve yeni bir AB ülkesinde lisans başvurusu yapacağını açıkladı.
MiCA, AB genelinde kripto varlık işlemlerine ilişkin yatırımcı koruması ve kara para aklamayla mücadele kurallarını ortak bir çerçeveye oturtuyor. Düzenleme 2024 yılında yürürlüğe girdi. Kripto para borsalarına ise gerekli lisansları almak için 30 Haziran 2026'ya kadar süre tanındı. Ancak sektörün büyük bölümünün bu tarihe kadar ya başvuru yapmadığı ya da onay alamadığı belirtiliyor.
Kripto para borsası, çarşamba günü müşterilerine gönderdiği e-postada, "Binance France artık yeni müşteri kabul edemeyecek ve 1 Temmuz 2026 itibarıyla Fransa'da kripto varlık hizmetleri sunmayı durduracak." ifadelerine yer verdi. Binance, perşembe günü yaptığı açıklamada ise kararın yalnızca Fransa'yı kapsamadığını belirterek, benzer bildirimlerin AB'deki diğer etkilenen pazarlardaki kullanıcılara da gönderildiğini açıkladı.
Şirket, Avrupa Birliği'nde faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli izinleri almak adına 30 Haziran'a kadar süresi bulunduğunu, ancak bu yetkilendirmeleri zamanında sağlayamadığını bildirdi.
Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olarak biliniyor. Şirket, kullanıcılarına Bitcoin, Ethereum ve binlerce farklı dijital varlığın alım satımının yanı sıra saklama, staking ve çeşitli yatırım ürünleri sunuyor.
Ancak son yıllarda Binance, ABD, Avrupa ve Asya'daki düzenleyici kurumların artan baskısıyla karşı karşıya kaldı. Düzenleyiciler, kara para aklamanın önlenmesi (AML), müşteri kimlik doğrulama (KYC), yatırımcı koruması ve lisanslama süreçlerine ilişkin kuralların daha sıkı uygulanmasını talep ediyor.
Avrupa Birliği'nde 2024'te yürürlüğe giren ve kademeli olarak uygulanmaya başlayan Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA), kripto şirketlerinin tüm AB'de faaliyet gösterebilmesi için tek tip lisans ve denetim sistemi getirdi. Bu kapsamda borsaların belirlenen tarihlere kadar gerekli izinleri alması gerekiyor.
Binance son dönemde birçok Avrupa ülkesinde lisans başvurularını geri çekmiş veya faaliyet modelini değiştirmişti. Şirketin bazı AB ülkelerinde hizmetlerini askıya alma kararı, MiCA kapsamında gerekli yetkilendirmeleri zamanında tamamlayamamasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.
Kripto sektörü açısından bakıldığında MiCA, yatırımcı korumasını artırmayı ve AB genelinde ortak kurallar oluşturmayı hedeflerken, düzenlemelere uyum sağlayabilen şirketlere tek lisansla 27 üye ülkede faaliyet gösterebilme imkanı sunuyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Avrupa pazarında faaliyet gösterecek kripto platformlarının sayısının azalması, ancak kalan şirketlerin daha sıkı denetlenmesi bekleniyor.