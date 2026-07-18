Binlerce araç sahibini ve bayiyi ilgilendiriyor: Yüksek yargıdan önemli ÖTV kararı
18.07.2026 10:10
Son Güncelleme: 18.07.2026 10:13
Resmi kurumlardan alınan traktör belgelerine güvenerek ÖTV'siz satış yapan bayilerin cezaları hakkında karar veren Danıştay, idari yargının en kritik ilkesini devreye soktu.
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu önemli bir karara imza attı.
Özel tüketim vergisi hesaplanmadan nihai tüketicilere satışı yapılan ATV cinsi araçların kağıt üstündeki ve bilirkişi incelemesinin yapılmasından sonra vergiye ilişkin cezalara karar verilmesi için Danıştay yol gösterdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan metne göre, araç satışı yapan bayinin, sattığı araçları traktör göstermesi ve bu nedenle Özel Tüketim Vergisi dışında kalmasından dolayı ortaya çıkan vergi ve cezalara ilişkin davada Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararını açıkladı.
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN KARARLARI ÇELİŞTİ
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, aynı konuda üç farklı bölge idare mahkemesi vergi dava dairesinin kesin nitelikteki kararları arasında aykırılık bulunduğunu belirterek, bu aykırılığın giderilmesini Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'ndan talep etti. Aykırılığa konu kararlardan ikisi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8 ve 3'üncü Vergi Dava Dairelerine, biri ise Bursa Bölge İdare Mahkemesi 1'nci Vergi Dava Dairesi'ne aitti.
ATV VE TRAKTÖR AYRIMI SORUNU
Bayinin tüketicilere, tip onay belgesindeki araçların cinsinin T3-Traktör olarak belirtilerek satılmasından dolayı ÖTV çıkmaması üzerine Vergi Dava Dairesi tarafından yapılan incelemeler neticesinde, araçların ATV cinsi araç olduğu ortaya çıktı. Bundan dolayı da vergi ziyaı cezaları kesildi ve bunların iptaline yönelik davalar açıldı.
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ise, verdiği kararda Özel Tüketim Vergisi hesaplanmadan nihai tüketicilere satışı yapılan ATV cinsi araçların hangi gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılması gerektiğinin; mahkemece, Tarife Cetveli İzahnamesi ve Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları değerlendirilmek ve gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle teknik olarak tespit edildikten sonra cezalı tarhiyatın hukuka uygunluğunun denetlenmesi gerektiğine karar verdi.
Böylece Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, idari yargının resen araştırma ilkesini hatırlattı.