Binlerce araç sahibini ve bayiyi ilgilendiriyor: Yüksek yargıdan önemli ÖTV kararı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, aynı konuda üç farklı bölge idare mahkemesi vergi dava dairesinin kesin nitelikteki kararları arasında aykırılık bulunduğunu belirterek, bu aykırılığın giderilmesini Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'ndan talep etti. Aykırılığa konu kararlardan ikisi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8 ve 3'üncü Vergi Dava Dairelerine, biri ise Bursa Bölge İdare Mahkemesi 1'nci Vergi Dava Dairesi'ne aitti.

ATV VE TRAKTÖR AYRIMI SORUNU

Bayinin tüketicilere, tip onay belgesindeki araçların cinsinin T3-Traktör olarak belirtilerek satılmasından dolayı ÖTV çıkmaması üzerine Vergi Dava Dairesi tarafından yapılan incelemeler neticesinde, araçların ATV cinsi araç olduğu ortaya çıktı. Bundan dolayı da vergi ziyaı cezaları kesildi ve bunların iptaline yönelik davalar açıldı.