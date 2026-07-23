Binlerce tüketiciyi ilgilendiriyor. Yargıtay'dan devre tatil cayma hakkı kararı

Satış yapan davalı firma, noter kanalıyla gönderilen cayma ihtarnamesine rağmen ücreti davacı tüketiciye ödemedi. Davalı icra takibine itiraz edince dava açıldı.

Davalı şirket ise 7 Kasım 2023 tarihinde davacının ödmeiş olduğu bedeli kredi kartına iade ettiğini, bu iadeye ilişkin banka dekontlarının dava evraklarına eklendiğini, bundan dolayı da davanın reddine ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etti.

İlk Derece Mahkemesi ise kanundaki 90 günlük sürenin dolmadan icra takibinin başlatıldığını öne sürerek davayı reddetti.