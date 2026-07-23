Binlerce tüketiciyi ilgilendiriyor. Yargıtay'dan devre tatil cayma hakkı kararı
23.07.2026 07:55
Son Güncelleme: 23.07.2026 07:59
Yargıtay, devre tatil sözleşmelerinde cayma hakkını kullanan tüketiciler için emsal teşkil edecek bir karara imza attı.
Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, devre tatil sözleşmelerinde cayma hakkı kullanıldıktan sonra ücret iadesinin ne zaman yapılacağına dair önemli bir karar aldı ve kanun yararına bozma kararını açıkladı.
NASIL GELİŞTİ?
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, davacı olan tüketici, devre tatil üyelik sözleşmesini imzalandığı gün 15 bin lira ödediği devre tatil sözleşmesinden yasal süre içinde cayma hakkını kullandı ve noter ihtarnamesiyle bunu davalı şirkete bildirdi.
DEVRE TATİLİ SATAN FİRMA ÜCRETİ İADE ETTİ
Satış yapan davalı firma, noter kanalıyla gönderilen cayma ihtarnamesine rağmen ücreti davacı tüketiciye ödemedi. Davalı icra takibine itiraz edince dava açıldı.
Davalı şirket ise 7 Kasım 2023 tarihinde davacının ödmeiş olduğu bedeli kredi kartına iade ettiğini, bu iadeye ilişkin banka dekontlarının dava evraklarına eklendiğini, bundan dolayı da davanın reddine ve icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep etti.
İlk Derece Mahkemesi ise kanundaki 90 günlük sürenin dolmadan icra takibinin başlatıldığını öne sürerek davayı reddetti.
YARGITAY KARARINI AÇIKLADI
Yargıtay, 6502 sayılı Kanun uyarınca, davacı tüketicinin 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahip olduğunu belirterek ilk derece mahkemesinin verdiği 90 günlük süreye ilişkin kararın usul ve yasaya aykırı olmasından dolayı Adalet Bakanlığı'nın bu yöndeki talebine ilişkin kanun yararına temyizi kabul etti ve mahkemenin verdiği kararı kanun yararına bozulmasına karar verdi.