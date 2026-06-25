Bir kase aşurenin maliyeti 85 TL. Bir tencere için malzeme fiyatı 550-850 TL arasında değişiyor
25.06.2026 15:02
Son Güncelleme: 25.06.2026 15:16
Muharrem ayı geldi, evlerde aşure hazırlıkları başladı. Geçen yıl zirai don nedeniyle ürünlerin fiyatları çok hızlı artmıştı. Bu yıl da artış var ama daha sınırlı. Bir kase aşurenin maliyeti 55 lira ile 85 lira arasında.
Muharrem ayı geldi, aşureler hazırlanmaya başlandı.
Buğday, kayısı, üzüm... Geçtiğimiz yıl; aşureye konulan birçok malzeme zirai dondan etkilenmişti, yüksek oranlı fiyat artışları yaşanmıştı.
Bu yıl birçok üründe daha sınırlı fiyat artışları oldu. Ancak yine de bazı ürünlerde yine iki kata varan fiyat artışları söz konusu.
Hürriyet gazetesinin haberine göre; 10 kaselik aşurenin maliyeti 550 lira ile 850 lira arasında değişiyor.
Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) madde madde fiyatları paylaştı.
Aşurelik buğdayın kilo fiyatı geçen yıl 42 lirayken bu yıl 45 lira 60 kuruş. Kuru kayısı 445 liradan 450 liraya, kuru incir 485 liradan 546 liraya çıktı.
Kuru üzüm fiyatı 230 liradan 173 liraya düşerken, cevizin fiyatı da 925 liradan 510 liraya indi.
En yüksek fiyat artışları ise fındık ve Antep fıstığında.
Fındık 615 liradan bin 110 liraya, Antep fıstığının iç fiyatı ise bin 475 liradan 2 bin 740 liraya yükseldi.
Restoran ve pastanelerde de fiyat değişiyor. Bir kase aşure 200 liradan başlıyor, 400 liraya kadar çıkıyor.