Bir kase aşurenin maliyeti 85 TL. Bir tencere için malzeme fiyatı 550-850 TL arasında değişiyor

Muharrem ayı geldi, aşureler hazırlanmaya başlandı.

Buğday, kayısı, üzüm... Geçtiğimiz yıl; aşureye konulan birçok malzeme zirai dondan etkilenmişti, yüksek oranlı fiyat artışları yaşanmıştı.

Bu yıl birçok üründe daha sınırlı fiyat artışları oldu. Ancak yine de bazı ürünlerde yine iki kata varan fiyat artışları söz konusu.