Bir sürü felaket atlatmışlardı, evleri temiz enerji uğruna yok edilebilir
10.08.2026 11:24
Enerji dönüşümü Hollanda'daki bir liman köyünü haritadan silmekle tehdit ediyor.
İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombalamalardan ve ardından gelen sellerden sağ kurtulan küçük bir Hollanda liman köyü olan Moerdijk sakinleri, köylerinin temiz enerji adına yerle bir edilme planlarından dolayı yeni bir varoluşsal tehditle karşı karşıya.
Nüfusun yaklaşık yarısını temsil eden bir kolektifi savunan Pim Meijer, AFP'ye verdiği demeçte, bin 150 kişilik nüfusun büyük bir bölümünün "neden biz? neden onların köyü?" diye sorduğunu söyledi.
Orta Çağ'dan kalma ve Hollanda'nın güneyinde, Rotterdam ve Belçika'nın Antwerp gibi önemli limanları arasında yer alan bu yerleşim yeri, hükümet tarafından olası yıkım için belirlenmiş durumda.
Köyün yıkımını planlayan devlet, Avrupa'nın en işlek limanlarına daha sürdürülebilir bir şekilde enerji sağlamak için açık deniz rüzgar santrallerinden elektrik alacak bir tesisin önünü açmayı hedefliyor.
Evlerine "Moerdijk sağ kalmalı" yazılı protesto pankartları asan bölge sakinlerinin öfke, şaşkınlık ve hükümete karşı güvensizlik duyduğunu belirten Meijer, "Burada doğup büyümüş insanlar var; bazıları bugün 90'lı yaşlarında, bazı aileler üç ya da dört nesildir Moerdijk'te yaşıyor... Bütün bunları geride bırakamazsınız." dedi.
YEŞİL SANAYİ İÇİN MÜKEMMEL BİR YER
Arazi planlaması alanında doçent olan Patrick Witte'nin açıklamasına göre, bu küçük köy enerji mühendislerinin planladığı tesis için mükemmel bir yer olma potansiyeli taşıyor.
"Köy, Rotterdam ve Antwerp limanlarının tam ortasında yer alıyor. Deniz, karayolu ve demiryolu bağlantıları sayesinde enerji, liman ve altyapı tesislerinin bir araya getirilmesi kolaylaşıyor," dedi Witte.
Yetkililerin Powerport adı verilen projesi, kimya sektöründe büyük ölçekli enerji altyapısı, yeşil sanayi ve geri dönüşüm için birkaç yüz hektarlık bir alanın geliştirilmesini içeriyor.
Moerdijk Limanı'nın internet sitesinde, "Bu gelişme, açık deniz rüzgar enerjisini şebekeye bağlamak ve şebeke tıkanıklığını hafifletmek için gereklidir" ifadesi yer alıyor.
Ulusal düzeydeki yıllarca süren siyasi gecikmelerin ardından, köyün yok olmasına razı olan yerel meclis, yakında yerlerinden edilecek sakinlere ne kadar mali tazminat ödemeleri gerektiğinin açıklanmasını bekliyordu.
Ancak birkaç ay önce Hollanda'nın yeni hükümeti aniden bir değişiklik önerdi. Bu proje, başlangıçta planlanandan daha küçük bir alanda, köyün eteklerinde hayata geçirilebilir ve böylece Moerdijk kurtarılabilir dense de hükümet hâlâ konuyu değerlendirmeye devam ettiğinden dolayı henüz nihai bir karar verilmedi.
BELİRSİZLİK KÖY SAKİNLERİNİ KAPANA KISTIRIYOR
Bu sırada gelecek kaygısı, hayatları bir belirsizlik içinde olan Moerdijk sakinlerinin üzerinde ağır bir yük gibi duruyor.
Meijer, "Bazı sakinler evlerinin bakımını ihmal ediyorlar; sonuçta ne anlamı var ki? Esnaf artık yatırım yapmıyor ve küçük çocuklu çiftler okul kapanmadan önce buradan ayrılıyor" diyerek halkın umutsuzluğunu vurguladı.
Güncel olarak değerlendirilen seçenek köyü koruyabilir, ancak bunun bile köy sakinleri için ağır bir bedeli olabilir.
Profesör Witte, "Bir tarafta enerji dönüşüm tesisleri, diğer tarafta liman ve üçüncü tarafta otoyol varken, sakinler kendilerini tamamen kuşatılmış bulacaklardır" diyor.
Yerel konsey, ulusal hükümetin bir karar vermesini ve buna bağlı kalmasını talep ediyor.
"Köyün korunması için, yaşanabilir ve keyifli bir yer olarak kalması şart" diyen 61 yaşındaki Belediye Başkanı Aart-Jan Moerkerke, "Ayrıca, 15 yıl sonra başka bir yeni planla kapımıza tekrar gelmeyeceklerine dair güvencelerine de ihtiyacımız var. Artık sakinlerin sabrı tükenmek üzere." diye ekledi.