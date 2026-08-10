Bir sürü felaket atlatmışlardı, evleri temiz enerji uğruna yok edilebilir

İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombalamalardan ve ardından gelen sellerden sağ kurtulan küçük bir Hollanda liman köyü olan Moerdijk sakinleri, köylerinin temiz enerji adına yerle bir edilme planlarından dolayı yeni bir varoluşsal tehditle karşı karşıya.

Nüfusun yaklaşık yarısını temsil eden bir kolektifi savunan Pim Meijer, AFP'ye verdiği demeçte, bin 150 kişilik nüfusun büyük bir bölümünün "neden biz? neden onların köyü?" diye sorduğunu söyledi.

Orta Çağ'dan kalma ve Hollanda'nın güneyinde, Rotterdam ve Belçika'nın Antwerp gibi önemli limanları arasında yer alan bu yerleşim yeri, hükümet tarafından olası yıkım için belirlenmiş durumda.

Köyün yıkımını planlayan devlet, Avrupa'nın en işlek limanlarına daha sürdürülebilir bir şekilde enerji sağlamak için açık deniz rüzgar santrallerinden elektrik alacak bir tesisin önünü açmayı hedefliyor.

Evlerine "Moerdijk sağ kalmalı" yazılı protesto pankartları asan bölge sakinlerinin öfke, şaşkınlık ve hükümete karşı güvensizlik duyduğunu belirten Meijer, "Burada doğup büyümüş insanlar var; bazıları bugün 90'lı yaşlarında, bazı aileler üç ya da dört nesildir Moerdijk'te yaşıyor... Bütün bunları geride bırakamazsınız." dedi.