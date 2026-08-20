Bir zamanlar Asya'nın en zengin adamıydı, borç batağındaki şirketin sahibine müebbet hapis cezası

Dünyanın en borçlu gayrimenkul geliştirme şirketi olan Çin merkezli Evergrande Grubu'nun kurucusu Hui Ka Yan, şirketin çöküşünün ülkenin ekonomisini ve finans piyasalarını sarsmasından beş yıl sonra, Perşembe günü bir Çin mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Bir zamanlar Asya'nın en zengin adamı olan Hui Ka Yan, Nisan ayında fonları kötüye kullanma, bağış toplama dolandırıcılığı, yasadışı olarak kamu mevduatı alma, yasadışı kredi verme, sahte menkul kıymet ihraç etme ve rüşvet de dahil olmak üzere sekiz suçlamayı kabul etti.

Evergrande, on yıllarca süren emlak patlaması sırasında ev sahibi olma hayallerini pazarlayarak Çin'in gayrimenkul sektörünün yüzü olmuştu. Şimdi ise şirket, 300 milyar dolarlık borçlarının büyük bir kısmını ödeyemez hale geldi.

Bu sorunlar, dünyanın en büyük ikinci ekonomisini uzun süredir olumsuz etkileyen gayrimenkul sektöründeki bir krizin altını çiziyor.