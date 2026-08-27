Bir zamanlar en değerli ihracat ürünüydü, eski ihtişamını kaybeden sektöre yeni çalışan bulunamıyor

1980'lere kadar halılar Keşmir bölgesinin en önemli ihracat ürünüydü, ancak o zamandan beri hacimler sürekli olarak azalırken, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlar da ticarete son darbeyi vurdu.

78 yaşındaki dokumacı Beşir Ahmed, AFP'ye verdiği demeçte, "Bunu görmek beni üzüyor. Daha fazla genç bu mesleği öğrenseydi, bundan geçimlerini sağlayabilirlerdi." dedi.

Ancak uzun çalışma saatleri, düşük ücretler ve değişen beklentiler, Keşmirli gençleri bu meslekten giderek daha fazla uzaklaştırdı.

Günümüzde bu sektördeki usta bir zanaatkar günde sadece yaklaşık 500 rupi (5 dolar) kazanıyor. Bu durum, halı dokumacıların birçok vasıfsız işçiden bile daha az ödeme aldıklarını gösteriyor.

"Devlet memurluğu gibi görevler herkese uygun değil ve benim çocuğum ya da başkalarının çocukları, kariyerlerini bu iş üzerinden ilerletebilirdi." diyen Ahmed, artık işlerin eskisi gibi olmadığını da ekledi.