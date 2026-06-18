Bisikleti olanlar dikkat. Limit belirlendi, ceza kesiliyor
18.06.2026 09:30
Bisiklet, skuter, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter gibi taşıtları kullananların bilmediği düzenlemeler büyük cezalara neden oluyor.
Yazlık ve tatil bölgelerinde bisiklet, elektrikli bisiklet, skuter, elektrikli skuter kullanımı her geçen gün artmakta. İstanbul gibi metropollerde de ulaşımı hızlandıran ve trafikten uzaklaştıran araçlar yoğun olarak kullanılıyor.
Karayoluna çıkan bisiklet, skuter, elektrikli bisiklet, elektrikli skuterlar gibi taşıtlar kanunlara tabi şekilde kullanılması gerekiyor. Aksi halde trafik cezasıyla karşılaşılıyor.
BİSİKLETLİLERE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI KESİLİYOR
Herhangi bir sürücü belgesine gerek duymaksızın kullanılan en basit ulaşım araçlarından olan bisiklete binenlerin uyması gereken kurallar motorlu araçlarla aynı seviyede.
Yazlık ve tatil bölgelerinde otomobil yerine kullanılan motorsuz bisiklet, skuter gibi araçlarla alkollü yakalanıldığında büyük cezalarla karşılaşılıyor.
NE KADAR CEZA KESİLİYOR?
Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak, birinci defada 25 bin lira (yüzde 25 İndirimli 18 bin 750 lira), son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde ikinci defada 50 bin lira, (yüzde 25 İndirimli 37 bin 500 lira), üç veya üçten fazlasında 150 bin lira (yüzde 25 indirimli 112 bin 500 lira) ceza kesiliyor.
SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONUYOR
Birinci defasında 6 ay, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde ikinci defasında 2 yıl, 3 veya daha fazlasında 5 yıl süreyle varsa sürücü belgesi geri alınıyor.
Sürücülerin sürücü belgelerinin geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için bazı şartların sağlanması ve 2918 sayılı Kanun'a istinaden verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunluluğu bulunuyor.
Buna göre, iki yıl süreyle sürücü belgesi geri alınan sürücüler, Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimine,
beş yıl süreyle sürücü belgesi geri alınan sürücüler ise psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutuluyor.
1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesinden de işlem yapılıyor.
POLİS VE JANDARMANIN İNİSİYATİFİ ÖNEMLİ
Herhangi bir elektrikli ya da içten yanmalı motorla tahrik almayan, sadece beden gücüyle çalışan basit bisikletle alkollü yakalanıldığında bu aracı kullanmak için ehliyet gerekmediğinden sürücü belgesine el konulmayabilir. Ancak bu durum polis ya da jandarmanın inisiyatifinde gerçekleştiğinde sürücü belgeniz varsa el konulabilir. Sonrasında bisiklet için sürücü belgesi olmaması gerektiğine dair hukuki mücadele ile kanıtlama çabasına girebilirsiniz.
ALKOLÜN VÜCUDA ETKİLERİ NELERDİR?
Bazı kişiler alkolün kendilerini etkilemediğini söylese de vücudun verdiği reaksiyon çok farklı işliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre,
0.2 Promil ruh halinin değişmesi, vücut ısısında hafif bir yükselme, davranışlar üzerindeki kontrolün azalması,
0.5 Promil belirgin bir gevşeme, dikkatin azalması, koordinasyon ve muhakeme bozukluğunun başlaması,
0.8 Promil koordinasyon, algı ve muhakemede belirgin bozulma, tepki zamanının, kendini kontrol etme becerisinin zarar görmesi,
1 Promil sarhoşluk belirtileri, muhtemel mahcup edici davranışlar, bir an neşeli bir an üzgün olmak gibi ruh halinde gidip gelmeler,
1.5 Promil ayakta durma, yürüme ve konuşmada güçlük çekme, denge ve koordinasyonun kaybedilmesi, belirgin olarak sarhoşluk hali,
2 Promil ağrı ve diğer fiziksel duyumların azalması, ağlama ve gülme arasında gidip gelmek gibi belirgin duygusal tutarsızlıklar
3 Promil reflekslerin azalması, bilinçte bulanıklık, pek çok kişide bilinç kaybı ortaya çıkarıyor.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAYIN
Alkollü olarak araç kullanmak hem kendisine, hem üçüncü kişilere hem de maddi zararlara sebep olabilir. Alkolün kendinizi etkilemediğini düşünseniz de yasal olarak cihazla yapılan test neticesinde alkollü çıkarsanız herhangi bir kazada haksız duruma düşebilirsiniz.
Düşük miktarda da olsa alkol alınması halinde taşıt-araç kullanmak yerine taksi, toplu taşıma ya da aracınızı alkolsüz birinin kullanması halinde seyahat etmeniz daha güvenilir olacaktır.