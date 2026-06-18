Bisikleti olanlar dikkat. Limit belirlendi, ceza kesiliyor

Birinci defasında 6 ay, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde ikinci defasında 2 yıl, 3 veya daha fazlasında 5 yıl süreyle varsa sürücü belgesi geri alınıyor.

Sürücülerin sürücü belgelerinin geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için bazı şartların sağlanması ve 2918 sayılı Kanun'a istinaden verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması zorunluluğu bulunuyor.

Buna göre, iki yıl süreyle sürücü belgesi geri alınan sürücüler, Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimine,

beş yıl süreyle sürücü belgesi geri alınan sürücüler ise psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutuluyor.

1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesinden de işlem yapılıyor.