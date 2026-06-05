Bitcoin 60 bin doların altına indi

Dünyanın en büyük kripto para birimi, TSİ akşam saatlerinde yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek 59 bin 770 dolara kadar düştü. Daha sonra kayıplarının bir bölümünü telafi etti.

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım 2024 seçimlerini kazanmasının ardından güçlü bir yükseliş yaşamıştı. Kripto para piyasalarına verdiği destekle bilinen Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a dönmesiyle Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 110 bin dolara kadar çıkmıştı.