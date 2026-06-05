Bitcoin 60 bin doların altına indi
05.06.2026 21:36
Bitcoin'in fiyatı cuma günü 60 bin doların altına gerileyerek Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.
Dünyanın en büyük kripto para birimi, TSİ akşam saatlerinde yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek 59 bin 770 dolara kadar düştü. Daha sonra kayıplarının bir bölümünü telafi etti.
Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım 2024 seçimlerini kazanmasının ardından güçlü bir yükseliş yaşamıştı. Kripto para piyasalarına verdiği destekle bilinen Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a dönmesiyle Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 110 bin dolara kadar çıkmıştı.
Piyasadaki son düşüşün nedenlerinden biri olarak, Bitcoin'in en büyük kurumsal yatırımcılarından biri olan Strategy'nin satış kararı gösteriliyor.
Şirket, elindeki rezervlerden 32 Bitcoin sattığını açıkladı. Miktar sınırlı olsa da, yıllardır satış yapmayan şirketin bu adımı yatırımcıların güvenini sarstı.
Eurosagency danışmanı Emma Bernuau, satış miktarının düşük olmasına rağmen sembolik etkisinin büyük olduğunu belirterek, piyasaların Strategy'nin Bitcoin birikimini sürdürmeye devam edeceği varsayımıyla hareket ettiğini söyledi.
Bununla birlikte bazı analistler, uzun vadeli yatırımcıların mevcut düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirebileceğini ifade ediyor. ABD'de kripto para sektörünü destekleyecek yeni düzenlemeler üzerinde çalışılması da piyasalar için olumlu gelişmeler arasında gösteriliyor.
Bitcoin, Trump'ın Kasım 2024'teki seçim zaferinin ardından yaklaşık 110 bin dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Son dönemde ise jeopolitik gerilimler, kar satışları ve kurumsal yatırımcı hareketleri piyasadaki dalgalanmayı artırdı.