Bitcoin için yeni risk: Kuantum bilgisayar tehdidi

Kuantum bilgisayarlar, bugünün en gelişmiş klasik bilgisayarlarına kıyasla karmaşık matematiksel problemleri çok daha hızlı çözebiliyor. Bu da dijital bilgilerin şifrelenmesinde kullanılan geleneksel yöntemlerin çözülmesi riskini beraberinde getiriyor. Yaklaşık 2 trilyon dolarlık küresel kripto para piyasası ise büyük ölçüde eski nesil kriptografiyle güvence altına alınan blok zincirlerine dayanıyor.

Sektördeki endişeler özellikle Google’ın mart ayında yayımladığı araştırmanın ardından arttı. Araştırma, kuantum bilgisayarların mevcut kriptografik sistemleri daha önce tahmin edilenden daha erken kırabileceğine işaret etti. Google, şifrelemeyi kırabilecek kapasitede kuantum bilgisayarların 2029’a kadar geliştirilebileceğini belirtirken, daha önce bu sürenin en az 10 yıl olduğu düşünülüyordu.

Citigroup ve diğer kurumların son araştırmalarında da kuantum bilgisayarlar ve yapay zeka alanındaki ilerlemelerin, kripto paraların siber saldırılara karşı yaygın biçimde savunmasız hale gelebileceği zaman aralığını daralttığı ifade edildi.