Bodrum'da plaja giriş 2 bin liradan başlıyor
16.05.2026 10:06
Tatil sezonun başlamasıyla Bodrum'daki özel plajların harcama limitleri belli oldu. Giriş ücretleri 2 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında değişkenlik gösteriyor.
Yaz sezonunun başlamasıyla plajların harcama limitleri de belli oluyor.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da turizm hareketliliği başladı.
Yarımadanın birçok bölgesinde oteller ve özel plaj işletmeleri hizmete açıldı.
2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, özel plajlardaki harcama limitlerinin kişi başı 2 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında değiştiğini ifade etti.
Bu limitlerin gün boyu yeme-içme hizmetini kapsadığını vurgulayan Şahin, lüks segmentin yanı sıra belediye kafeleri, bakanlık tesisleri ve halk plajlarıyla her bütçeye uygun tatil imkanı bulunduğunu söyledi.
Bodrum'un 10 ayrı bölgeden olduğunu dile getien Şahin, "Bu bölgeler kendilerine göre farklılık gösterebilir. Aslında her kitleye, her misafirimize bir hizmet var." dedi.
"BODRUM PAHALI DEĞİL"
Bodrum'un çok popüler olduğundan söz eden Şahin, misafirlerin aldığı hizmete göre fiyat politikasının değiştiğini dile getirip şöyle konuştu:
"Bu çerçevede özel plajlar, şu anda kişi başı harcama limiti olarak 2 bin TL'den başlıyor ve 5 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu rakamlar farklılık gösterebilir. Sürekli Bodrum inanılmaz pahalıymış gibi lanse ediliyor. Bodrum pahalı değil, herkesin ulaşabileceği, denize girebileceği, tatil yapabileceği bir bölge." diye konuştu.
LAHMACUN FİYATLARI
Bodrum'un lahmacun fiyatlarıyla anılmasından dolayı üzüldüklerini ifade eden Şahin, "Lahmacun, Bodrum'da 250 liradan da başlıyor. Fiyatlar niteliğine, tesise ve hizmete göre farklılık gösterebilir." dedi.
"BODRUM, İSTANBUL VE ANKARA'DAN DAHA UCUZ"
Bodrum'da her bütçeye uygun fiyat olduğunu ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış ise "Otellerimizde fiyat artışı yok. Aşağı yukarı fiyatlar aynı, turistler için bir avantaj." açıklamasında bulundu.
Bayramla birlikte hareketlilik olacağından söz eden Kantarmış, "Her bütçeye hitap eden otel, restoran ve işletmelerimiz var. 190 liraya da lahmacun yiyebilirsiniz 500 liraya da yiyebilirsiniz. Bulunduğu konum önemli. Bodrum hem İstanbul'dan hem de Ankara'dan daha ucuz. Halk plajlarımız var, özel plajlarımız da var." diyerek fiyat artışının olmadığını dile getirdi.