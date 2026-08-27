Borcu olanlara kredi müjdesi. 3,5 milyon lira veriliyor, süre başladı
27.08.2026 07:26
Borcu olduğu için kredi kullanamayan esnaf ve sanatkarlara özel yatırım finansmanı kredilerinde önemli değişiklikler yapıldı.
Esnaf ve sanatkarlara verilen hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin usullerde değişikliğe gidildi.
Yapılan değişiklikle birlikte vergi borcu, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar da belli şartlar altında krediye erişim sağlayabilecek.
Yeni yapılan düzenlemeyle birlikle, kredi kullanacak olanların, kredi kullanımından en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle, vergi dairesine ve SGK’ya vadesi geçmiş borç bulunmadığının veya mevcut borcun yapılandırılmış/taksitlendirilmiş ve yapılandırmanın bozulmamış olduğunu belgelemesi gerekiyor. Bu şart sağlanamıyorsa kredi kullanımı tamamen engellenmiyor.
300 BİN LİRAYA KADAR OLAN VERGİ, SGK BORCU KREDİDEN ÖDENEBİLECEK
Esnafın vergi veya SGK borcunun, Hazine faiz destekli kredinin azami yüzde 25’ine kadar olan kısmı, öncelikle banka tarafından ilgili kurumlara ödenebilecek.
Bu kapsamda banka tarafından tahsil edilecek tutar, kredi tutarı ne olursa olsun bir yıl içinde toplam 300 bin lirayı aşamayacak.
Borcun faizine ilişkin olarak Hazine tarafından yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Borç ödendikten sonra kalan kredi esnaf ve sanatkâra kullandırılacak.
FAİZ DESTEĞİ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ
SGK ve vergi borcu olan esnaf ve sanatkarların bu yöntemle kredi kullanmaları halinde faiz desteği oranları düşürüldü. Yüzde 50 faiz indirimi yüzde 40'a, yüzde 100 faiz indirimi oranı yüzde 80'e, yüzde 60 faiz indirimi oranı yüzde 48'e geriledi.
SÜRE UZATIMI YAPILDI
Esnaf ve sanatkarlar için kredi çekmek için uygulanan süre tahdidi olan 31 Aralık 2026, 31 Aralık 2027 olarak değiştirildi.