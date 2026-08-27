Borcu olanlara kredi müjdesi. 3,5 milyon lira veriliyor, süre başladı

Bu kapsamda banka tarafından tahsil edilecek tutar, kredi tutarı ne olursa olsun bir yıl içinde toplam 300 bin lirayı aşamayacak.

Borcun faizine ilişkin olarak Hazine tarafından yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Borç ödendikten sonra kalan kredi esnaf ve sanatkâra kullandırılacak.