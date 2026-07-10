Boş mezar yeri lüks oldu. Fiyatı 334 bin lirayı aşan mezarlıklar hangileri?

Büyükşehirlerde mezar yeri bulmak zorlaştı. Merkezi konumda olan mezarlıklar tam kapasiteye yaklaşırken şehrin dışında bulunan mezarlıklar ise uzak noktalara konumlandırıldı.

Özellikle mezar ziyaretleri kapsamında uzak noktalara gitmek istemeyenler, yakınları vefat ettiğinde ücretini ödeyerek istedikleri mezarlığa defin işlemini gerçekleştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendi atadığı mezar yerleri için herhangi bir ücret talep etmiyor. Ancak vefat edenin yakınları ya da vefat eden kişinin ölmeden önce satın aldığı mezar yerleri ücretli oluyor.