Boş mezar yeri lüks oldu. Fiyatı 334 bin lirayı aşan mezarlıklar hangileri?
10.07.2026 09:09
İstanbul'da mezar yeri fiyatları yüksek seyrediyor. Belediyenin kendi atadığı ücretsiz mezar yerleri dışında kalan boş mezar ücretleri kategorilerine göre belirleniyor.
Büyükşehirlerde mezar yeri bulmak zorlaştı. Merkezi konumda olan mezarlıklar tam kapasiteye yaklaşırken şehrin dışında bulunan mezarlıklar ise uzak noktalara konumlandırıldı.
Özellikle mezar ziyaretleri kapsamında uzak noktalara gitmek istemeyenler, yakınları vefat ettiğinde ücretini ödeyerek istedikleri mezarlığa defin işlemini gerçekleştiriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kendi atadığı mezar yerleri için herhangi bir ücret talep etmiyor. Ancak vefat edenin yakınları ya da vefat eden kişinin ölmeden önce satın aldığı mezar yerleri ücretli oluyor.
MEZAR YERLERİ DE KATEGORİLENDİRİLDİ
Mezar yerleri kendi aralarında sınıflandırıldı. Grup 1, 2, 3, 4 olarak sınıflara ayrılan mezar yerleri bulunuyor.
Her grubun kendine özel fiyatı bulunuyor.
ANADOLU YAKASI MEZAR GRUPLARI HANGİLERİ?
Anadolu Yakası'nda bulunan onlarca mezarlık gruplara ayrıldı. Bunlar Müslümanlar ve gayrimüslimler için de kategorilendirildi.
Grup I Mezarlık Yer Listesi:
Anadolu 1. Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Karacaahmet, Çengelköy Yeni Kısım, Nakkaştepe.
Grup II Mezarlık Yer Listesi:
Anadolu 1. Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Küçükbakkalköy, Merdivenköy, Sahrayı Cedit, Kocatepe Eski, Kocatepe Yeni, Aşağı Dudullu,Yukarı Dudullu,Küplüce, Kandilli, Seyitahmet, Çengelköy Eski Kısım, İçerenköy, Bülbülderesi, Çamlıca (Çakaldağ).
Anadolu 2. Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Küçükyalı, Maltepe, Başıbüyük, Gülsuyu, Kartal, Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Büyükbakkalköy, Pendik, Tuzla, Koca, Yayalar, Şeyhli Eski.
Anadolu 3. Bölge Müdür Yard.Mezarlıkları: Anadoluhisarı, Çubuklu, Kanlıca, Kavacık, Kemerüstü, Paşabahçe, Şahinkaya, Yuşa, Gazi Yunus.
Mülkiyeti İBB'ye ait Ekaliyet Mezarlıkları: Kuzguncuk Nakkaştepe Musevi Mezarlığı (Kuzguncuk Musevi Mezarlığı), Bağlarbaşı Ermeni Mezarlığı, Ermeni Mezarlığı, Kadıkoy Musevi Mezarlığı, Kuzguncuk Rum Ortodoks Mezarlığı, Haydarpaşa İngiliz Mezarlığı, Kadıkoy Rum Ortodoks Mezarlığı, Latin Katolik Mezarlığı, Kadıköy Ermeni Mezarlığı, Kandilli Ermeni Mezarlığı, Kuzguncuk Bağlarbaşı Musevi Mezarlığı (Bağlarbaşı Musevi Mezarlığı), Bağlarbaşı Rum Mezarlığı, Bağlarbaşı Surp Garabet Mezarlığı
Grup III Mezarlık Yer Listesi:
Anadolu 1. Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Ihlamurkuyu, Ihlamurkuyu Yeni Kısım, Hekimbaşı.
Anadolu 2. Bölge Müdür Yard.Mezarlıkları: Dolayoba, Şeyhli Yeni, Kurfalı, Aydıntepe, Aydınlıköy, Kurtköy, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Burgazada Yeni, Kınalıada, Şifa, Ferhatpaşa Yeni, Osmangazi Yeni, Veysel Karani Yeni, Harmandere, Teferrüç Yeni
Anadolu 3. Bölge Müdür Yard.Mezarlıkları: Anadolukavağı, Anadolukavağı Kalearkası, Tokatköy, Yenimahalle, Çekmeköy Yeni, Valide Sultan, Ekşioğlu,Garipler, Çakmakdede, Yenidoğan Yeni Kısım, Yukarı Baklacı Yeni Kısım, Hilal Mezarlığı.
Grup IV - Mezarlık Yer Listesi:
Anadolu 2. Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Osmangazi Eski, Orhangazi, Teferrüç Eski, Orhanlı, Tepeören, Akfırat, Samandıra, Ferhatpaşa Eski,Veysel Karani Eski, Abdurrahmangazi, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Selim, Ballıcaköyü, Emirliköyü, Göçbeyliköyü, Kurtdoğmuşköyü, Kurnaköy, Paşaköy.
AVRUPA YAKASI MEZARLIKLARI
Grup I Mezarlık Yer Listesi:
Beyoğlu Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Zincirlikuyu, Ulus, Rumelihisarı (Aşiyan), Abide-i Hürriyet, Nafibaba.
Grup II Mezarlık Yer Listesi:
Beyoğlu Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Ortaköy, Yeniköy, Feriköy, Kulaksız, Zindanarkası, Hasköy, Sütlüce, Kağıthane Eski, Kağıthane, Merkez, Hasdal, Sanayi, Kuruçeşme, Emirgan, İstinye, Sarıyer, Kireçburnu, Maçka.
İstanbul 1. Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Atışalanı, Ayvalık, Bağcılar, Bakırköy (Kartaltepe), Bayrampaşa, Beşyüzevler, Dedeler, Davutağa, Edirnekapı Şehitlik, Esenler Kemer, Esenler Köyiçi, Alibeyköy Eski, Alibeyköy Yeni, Kozlu Eski, Kozlu Yeni, Topkapı Eski,Topkapı Yeni, Eyüp,
Eyüp Yeni Kısım, Güngören, Kazlıçeşme, Küçükköy, Küçükköyiçi, Merkezefendi, Mısırtarlası, Necatibey, Osmaniye, Sakızağacı Şehitlik, Silivrikapı, Tahirefendi (Çürüklük), Taşlıtarla (Karlıtepe), Tokmaktepe, Topkapı Çamlık, Topkapı Maltepe, Yedikule, Esenler Yeni, Yeşilpınar, Gazi.
İstanbul 2. Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Ambarlı, Avcılar, Bademlik, Büyükhalkalı, Çobançeşme, Kanarya Eski, Kanarya Yeni, Firuzköy, Güneşli, İkitelli, Kirazlı, Kocasinan, Kocasinan Köyiçi, Küçükhalkalı, Sefaköy, Şenlikköy, Tepeüstü, Yenibosna.
İstanbul 4. Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Güzelce Yeni.
Mülkiyeti İBB'ye ait Ekaliyet Mezarlıkları : Feriköy Protestan, Latin Katolik, Kurtuluş Aya Lefter Rum Ortodoks, Şişli Rum, Yeniköy Rum, Rumeli Hisarüstü Ermeni, Arnavutköy Profitis İlias Rum Ortodoks, Halıcıoğlu Ermeni, Tarabya Rum Ortodoks, Silivrikapı Balıklı Rum Ortodoks,Yeşilköy Katolik.
Grup III Mezarlık Yer Listesi:
Beyoğlu Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Helvacıdede, Çayırbaşı, Rumelikavağı, Kilyos, Ayazağa Yeni, Yahya Efendi.
İstanbul 1. Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Cebeci, Habipler, Sultançiftliği, Yayla, Yeşil Yayla.
İstanbul 2. Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Altınşehir, Büyükçekmece Yeni, Gülbahçe, Kavaklı Yeni, Gülvadi, İstiklal, Kıraç Yeni.
İstanbul 3. Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Kayabaşı Eski, Kayabaşı Yeni, Şamlar.
İstanbul 4. Bölge Müdür Yard. Mezarlıkları: Gümüşyaka Yeni, Celaliye Yeni, Alipaşa Yeni.