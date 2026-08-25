Bu ay başladı, emekli maaşını taşıyan yaşadı. 35 bin TL'ye varan promosyon fırsatı
25.08.2026 09:52
Şekerbank, Ağustos 2026 döneminde geçerli olacak Emekli Maaşı Taşıma Kampanyası başlattı. Bu ay başlayan kampanya ile birlikte emekliye ek koşullarla birlikte 35 bin TL'ye varan destek sağlanacak.
Şekerbank’tan emekli maaşını taşıyan emeklilere promosyon müjdesi geldi. Emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan emeklilere toplam ödeme 35 bin liraya ulaşan promosyon yatırılacak. Banka, müşteri odaklı yeni hizmeti kapsamında emekli maaş promosyon tutarlarını güncelledi. Peki, 12 bin liralık ek promosyonla dikkat çeken kampanyadan kimler, nasıl faydalanabilir?
EMEKİYE 35 BİN LİRA PROMOSYON FIRSATI
Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya Emekli maaşını Şekerbank‘a taşıyan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Şekerbank'tan emekli maaşı almakta olan taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için geçerli olacak.
Yeni kampanya kapsamında temel maaş promosyonuna ek olarak tanımlanan ürün ve hizmet koşullarıyla birlikte emeklilere sunulan toplam promosyon tutarı 35.000 TL'ye kadar çıkıyor.
Ödemeler; maaş tutarına göre belirlenen ana promosyon ve bankacılık ürünlerinden yararlanılması durumunda eklenen ek promosyonlar (Vadesiz Hesap, Kredi Kartı Bonus, Sigorta, KMH ve Fatura Talimatı) üzerinden hesaplanıyor.
EK 12 BİN LİRA PROMOSYON
Şekerbank'ın sunduğu bu özel avantaja dahil olmak isteyen emeklilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Kampanya kapsamında maaş tutarına bağlı olarak 5 bin lira ile 12 bin lira arasında değişen temel nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
MAAŞ ARALIKLARINA GÖRE PROMOSYON ÜCRETLERİ
0 - 9.999 TL ARASI MAAŞ ALANLAR
5.000 TL temel maaş promosyonu kazanıyor. Koşulların sağlanması halinde verilen 18.000 TL'lik ek ödeme ile toplam promosyon 23.000 TL’ye ulaşıyor.
(Ek Promosyon Dağılımı: 1.000 TL Vadesiz Hesap, 5.000 TL Kredi Kartı Bonus, 5.000 TL Sigorta, 4.000 TL KMH, 3.000 TL 2 Fatura Talimatı)
10.000 TL - 14.999 TL ARASI MAAŞ ALANLAR
8.000 TL temel maaş promosyonunun yanında, 18.000 TL ek promosyon fırsatıyla toplam 26.000 TL ödeme alma hakkı kazanıyor.
(Ek Promosyon Dağılımı: 1.000 TL Vadesiz Hesap, 5.000 TL Kredi Kartı Bonus, 5.000 TL Sigorta, 4.000 TL KMH, 3.000 TL 2 Fatura Talimatı)
15.000 TL - 19.999 TL ARASI MAAŞ ALANLAR
10.000 TL temel maaş promosyonu alıyor. Ek olarak sunulan 22.000 TL’lik ürün desteğiyle beraber toplam promosyon 32.000 TL’yi buluyor.
(Ek Promosyon Dağılımı: 5.000 TL Vadesiz Hesap, 5.000 TL Kredi Kartı Bonus, 5.000 TL Sigorta, 4.000 TL KMH, 3.000 TL 2 Fatura Talimatı)
20.000 TL VE ÜZERİ MAAŞ ALANLAR
12.000 TL ana maaş promosyonuna hak kazanıyor. Tamamlayıcı ürünlerle sağlanan 23.000 TL ek tutar sayesinde toplamda 35.000 TL promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.
(Ek Promosyon Dağılımı: 6.000 TL Vadesiz Hesap, 5.000 TL Kredi Kartı Bonus, 5.000 TL Sigorta, 4.000 TL KMH, 3.000 TL 2 Fatura Talimatı)