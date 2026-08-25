Bu ay başladı, emekli maaşını taşıyan yaşadı. 35 bin TL'ye varan promosyon fırsatı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya Emekli maaşını Şekerbank‘a taşıyan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Şekerbank'tan emekli maaşı almakta olan taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için geçerli olacak.

Yeni kampanya kapsamında temel maaş promosyonuna ek olarak tanımlanan ürün ve hizmet koşullarıyla birlikte emeklilere sunulan toplam promosyon tutarı 35.000 TL'ye kadar çıkıyor.

Ödemeler; maaş tutarına göre belirlenen ana promosyon ve bankacılık ürünlerinden yararlanılması durumunda eklenen ek promosyonlar (Vadesiz Hesap, Kredi Kartı Bonus, Sigorta, KMH ve Fatura Talimatı) üzerinden hesaplanıyor.