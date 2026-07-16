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Bu gece yarısından itibaren geçerli. Akaryakıt fiyatları artıyor

16.07.2026 10:18

NTV - Haber Merkezi

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Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatına zam gelmesi bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli. Akaryakıt fiyatları artıyor
iStockPhoto

Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik benzin ve motorine zam olarak yansıyor. ABD-İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve Körfez ülkelerini de kapsayan saldırıların başlaması, Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin düşmesi ve gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi akaryakıta yeni zamları gündeme getirdi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli. Akaryakıt fiyatları artıyor 1
iStockPhoto

17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine 3,10 lira, benzine 1,15 lira zam yapılması bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli. Akaryakıt fiyatları artıyor 2
iStockPhoto

Böylece İstanbul'da benzinin litresinin 65,66 liraya, Ankara'da 66,61 liraya, İzmir'de 66,90 liraya, doğu illerinde ise 68,25 liraya yükselmesi bekleniyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli. Akaryakıt fiyatları artıyor 3
iStockPhoto

Motorinin İstanbul'da 73,06 liraya, Ankara'da 74,17 liraya, İzmir'de 74,44 liraya, doğu illerinde ise 75,90 liraya satılması bekleniyor.