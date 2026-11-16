Bu özellikler başka hiçbir araçta yok, 5 dakikada şarj, bin 630 kilometre menzil. Fiyatı belli oldu

Ti 9, BYD'nin yekpare gövde yapısına sahip DMS hibrit platformunu kullanan ilk Fang Cheng Bao modeli oldu. Bu, uluslararası pazarda Denza B5 ve B8 olarak satılan, arazi odaklı Bao 5 ve Bao 8'in kullandığı şasi üzerine gövde yapısına sahip DMO mimarisinden farklı.

SUV'nin uzunluğu 5.270 mm, genişliği 1.999 mm ve yüksekliği 1.850 mm'dir (tavan raylarıyla birlikte 1.880 mm), dingil mesafesi ise 3.130 mm oldu. Elektrikli olarak çalışan, ikiye ayrılan bagaj kapağının alt bölümü 300 kilogram taşıma kapasitesine sahip olup, 490 mm derinliğinde bir oturma platformu sunuyor. Opsiyonel olarak sunulan geri çekilebilir çekme kancası, 2 bin kiloya kadar römork ağırlığına izin veriyor.

2+2+2 kabin düzeni, üç sıra koltuğun tamamı kullanıldığında 655 litre, üçüncü sıra koltuklar katlandığında ise bin 245 litre bagaj hacmi sunuyor. Ayrıca, zeminin altında 60 litrelik ek bir saklama bölmesi bulunuyor.