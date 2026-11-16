Bu özellikler başka hiçbir araçta yok, 5 dakikada şarj, bin 630 kilometre menzil. Fiyatı belli oldu
16.11.2026 09:07
Tam boyutlu 6 koltuklu yapısıyla ailelere ve uzun yol tutkunlarına hitap eden Fang Cheng Bao Ti 9, 12 şehirdeki bayilerde sergilenmeye başlandı.
BYD'nin Fang Cheng Bao markası, 2026 Guangzhou Otomobil Fuarı'nda sergilenmeden önce, tam boyutlu altı koltuklu şarj edilebilir hibrit SUV modeli Ti 9'u 19 Kasım'da Çin'de piyasaya sürecek. Genel Müdür Xiong Tianbo, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, sergilenen araçların 12 şehirdeki 21 bayiye ulaştığını ve 20 şehre daha sevkiyatların devam ettiğini doğruladı.
Ön kayıtlar 29 Eylül'de, ülke genelindeki rezervasyonlar ise 9 Kasım'da başladı. Aynı gün, BYD'nin Xi'an üretim hattından bir Ti 9 daha çıktı ve bu, şirketin 19 milyonuncu yeni enerji aracı oldu.
TEK PARÇA GÖVDELİ DMS PLATFORMU KULLANILDI
Ti 9, BYD'nin yekpare gövde yapısına sahip DMS hibrit platformunu kullanan ilk Fang Cheng Bao modeli oldu. Bu, uluslararası pazarda Denza B5 ve B8 olarak satılan, arazi odaklı Bao 5 ve Bao 8'in kullandığı şasi üzerine gövde yapısına sahip DMO mimarisinden farklı.
SUV'nin uzunluğu 5.270 mm, genişliği 1.999 mm ve yüksekliği 1.850 mm'dir (tavan raylarıyla birlikte 1.880 mm), dingil mesafesi ise 3.130 mm oldu. Elektrikli olarak çalışan, ikiye ayrılan bagaj kapağının alt bölümü 300 kilogram taşıma kapasitesine sahip olup, 490 mm derinliğinde bir oturma platformu sunuyor. Opsiyonel olarak sunulan geri çekilebilir çekme kancası, 2 bin kiloya kadar römork ağırlığına izin veriyor.
2+2+2 kabin düzeni, üç sıra koltuğun tamamı kullanıldığında 655 litre, üçüncü sıra koltuklar katlandığında ise bin 245 litre bagaj hacmi sunuyor. Ayrıca, zeminin altında 60 litrelik ek bir saklama bölmesi bulunuyor.
400 KW ÇİFT MOTOR VE 66,48 KWH BATARYASI VAR
Şarj edilebilir hibrit dört tekerlekten çekiş sistemi, 115 kW (154 hp) güç üreten 1,5 litrelik turboşarjlı benzinli motoru, her biri 200 kW (268 hp) gücünde ön ve arka kalıcı mıknatıslı senkron motorlarla birleştiriyor. Toplam elektrik gücü 400 kW (536 hp) olarak belirlendi. Sistem, BYD'nin altıncı nesil DM-i teknolojisini kullanıyor.
66,48 kWh'lik ikinci nesil lityum demir fosfat (LFP) Blade Batarya, WLTC testlerinde 310 km'lik elektrikli menzil sunuyor. BYD, tam dolu batarya ve yakıt deposuyla CLTC'de bin 630 km, WLTP'de ise bin 385 km'ye kadar kombine menzil belirtiyor. Minimum batarya şarj durumunda yakıt tüketimi, WLTC koşullarında 6,4 L/100 km olarak derecelendirildi.
BYD, Flash Charging sisteminin pili yüzde 10'dan yüzde 70'e beş dakikada, yüzde 97'ye ise dokuz dakikada şarj edebildiğini iddia ediyor. Eksi 30 derece Celsius'ta ise yüzde 20'den yüzde 97'ye şarjın 12 dakika sürdüğü belirtiliyor.
FİYATI NE KADAR?
BYD, Ti 9 modelini 55 bin 300 dolar (yaklaşık 2,8 milyon lira) civarında konumlandırıyor ancak henüz resmi fiyatını açıklamadı. Bayi kanalından gelen bilgilere göre beklenen fiyat aralığı 48 bin 400 ile 55 bin 30 dolar arasında olması bekleniyor.