Bugün açılıyor, yol yarım saat kısalacak

Bakan Uraloğlu, projenin yalnızca ulaşım konforunu artırmayacağını, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Yalova-Armutlu Yolu ile zamandan 240 milyon lira, yakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu da yılda 900 ton azaltacağız." ifadelerini kullandı.