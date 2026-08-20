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Bugün son gün. Ödeme yapmayanlara faiz işleyecek

20.08.2026 07:40

NTV - Haber Merkezi

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Çeşitli vergilerin ödenmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı uyarıda bulundu.

Bugün son gün. Ödeme yapmayanlara faiz işleyecek
Anadolu Ajansı

Gelir İdaresi Başkanlığı ödenmesi gereken vergilere ilişkin son ödeme tarihlerini açıkladı. Son ödeme tarihi geciktirilen veriler için mükelleflerin faiz ödemesi gerekiyor.

BUGÜN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER ŞÖYLE: 1
Anadolu Ajansı

BUGÜN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER ŞÖYLE:

Bugün son gün. Ödeme yapmayanlara faiz işleyecek 2
iStockPhoto

İlan ve Reklam Vergisi Beyan ve Ödemesi

Bugün son gün. Ödeme yapmayanlara faiz işleyecek 3
iStockPhoto

Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyan ve Ödemesi

Bugün son gün. Ödeme yapmayanlara faiz işleyecek 4
iStockPhoto

Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisi Beyan ve Ödemesi

Bugün son gün. Ödeme yapmayanlara faiz işleyecek 5
iStockPhoto

Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

Bugün son gün. Ödeme yapmayanlara faiz işleyecek 6
iStockPhoto

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyan ve Ödemesi

Bugün son gün. Ödeme yapmayanlara faiz işleyecek 7
iStockPhoto

Yangın Sigortası Vergisi Beyan ve Ödemesi

Bugün son gün. Ödeme yapmayanlara faiz işleyecek 8
iStockPhoto

Şans Oyunları Vergisi Beyan ve Ödemesi

Bugün son gün. Ödeme yapmayanlara faiz işleyecek 9
iStockPhoto

Vergiler, vergi daireleri ve internet bankacılığı üzerinden nakit ya da kredi kartıyla ödenebiliyor.