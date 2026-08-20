Bugün son gün. Ödeme yapmayanlara faiz işleyecek
20.08.2026 07:40
Çeşitli vergilerin ödenmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı uyarıda bulundu.
Gelir İdaresi Başkanlığı ödenmesi gereken vergilere ilişkin son ödeme tarihlerini açıkladı. Son ödeme tarihi geciktirilen veriler için mükelleflerin faiz ödemesi gerekiyor.
BUGÜN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER ŞÖYLE:
İlan ve Reklam Vergisi Beyan ve Ödemesi
Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyan ve Ödemesi
Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisi Beyan ve Ödemesi
Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyan ve Ödemesi
Yangın Sigortası Vergisi Beyan ve Ödemesi
Şans Oyunları Vergisi Beyan ve Ödemesi
Vergiler, vergi daireleri ve internet bankacılığı üzerinden nakit ya da kredi kartıyla ödenebiliyor.