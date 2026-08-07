Bulgaristan'da bir devir sona eriyor. Yarından itibaren etiketlerde tek para birimi dönemi başlıyor
07.08.2026 08:31
Son Güncelleme: 07.08.2026 12:27
Komşuda Euro’ya geçiş sürecinde kritik eşik aşıldı. Çift fiyat gösterme zorunluluğunun bitmesiyle satıcılar etiketlerde radikal değişime gidiyor.
Bulgaristan'da fiyatların hem leva hem de Euro cinsinden gösterilmesinin zorunlu olduğu dönem 8 Ağustos 2026'da sona erecek ve bu da ülkenin tek Avrupa para birimine geçişinde bir başka adımı işaret edecek.
Bulgaristan'da 144 yıl boyunca Leva kullanmıştı. Ülke, 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen Euro'ya geçiş yapmış ve Leva kullanımı tamamen sona erdirmişti.
Çift fiyat gösterme zorunluluğu, tüketicilerin Euro'ya uyum sağlamasına yardımcı olmak ve döviz kuru geçişi sırasında haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla geçici bir önlem olarak getirilmişti. 9 Ağustos'tan itibaren, satıcıların mal ve hizmetlerin satış ve ödeme fiyatlarını yalnızca Euro cinsinden göstermeleri gerekecek.
İşletmelerin, isteğe bağlı olarak leva cinsinden eşdeğer değeri göstermelerine yine de izin verilecek, ancak bu sadece referans amaçlı olacak. Bu gibi durumlarda, Euro tutarının tüketicilerin ödemesi gereken resmi fiyat olduğu, leva değerinin ise sadece bilgilendirme amaçlı olduğu açıkça belirtilecek. Her iki tutar da doğru olarak ve müşterileri yanıltmayacak şekilde sunulacak.
Fiyatları karşılaştırırken tüketiciler, resmi döviz kurunun 1 euro = 1,95583 leva olarak sabit kaldığını unutmaması gerekiyor. Dönüştürülen tutarlar, Euro Kabul Yasası'nda belirtilen kurallara göre yuvarlanacak. Bu kurallar arasında ikinci ondalık basamağa yuvarlama ve tüketicilerin dezavantajlı duruma düşmemesi gerekliliği de yer alıyor.
Zorunlu çift fiyatlandırmanın sona ermesi, işletmelerin menü, fiyat listesi, katalog ve broşür gibi tüm basılı materyalleri derhal değiştirmesini gerektirmiyor. Euro fiyatı açıkça ödenecek güncel tutar olarak belirtilmiş ve leva karşılığı yalnızca referans amacıyla gösterilmişse, bu materyaller kullanılmaya devam edilebilecek.
Tüketiciyi koruma önlemleri 8 Ağustos'tan sonra da yürürlükte kalacak. Yetkililer, haksız ticari uygulamaları, hatalı döviz çevrimlerini ve gerekçesiz fiyat artışlarını izlemeye devam edecek.