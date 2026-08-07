Bulgaristan'da bir devir sona eriyor. Yarından itibaren etiketlerde tek para birimi dönemi başlıyor

İşletmelerin, isteğe bağlı olarak leva cinsinden eşdeğer değeri göstermelerine yine de izin verilecek, ancak bu sadece referans amaçlı olacak. Bu gibi durumlarda, Euro tutarının tüketicilerin ödemesi gereken resmi fiyat olduğu, leva değerinin ise sadece bilgilendirme amaçlı olduğu açıkça belirtilecek. Her iki tutar da doğru olarak ve müşterileri yanıltmayacak şekilde sunulacak.

Fiyatları karşılaştırırken tüketiciler, resmi döviz kurunun 1 euro = 1,95583 leva olarak sabit kaldığını unutmaması gerekiyor. Dönüştürülen tutarlar, Euro Kabul Yasası'nda belirtilen kurallara göre yuvarlanacak. Bu kurallar arasında ikinci ondalık basamağa yuvarlama ve tüketicilerin dezavantajlı duruma düşmemesi gerekliliği de yer alıyor.