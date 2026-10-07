Çalışma hayatında yeni dönem: Avrupa'daki modeller inceleniyor
07.10.2026 08:30
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yeni nesil çalışma modellerinin ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.
Türkiye değişen ve dönüşen iş gücü piyasasının şartlarına uyum için yeni nesil çalışma modelleri üzerinde çalışıyor.
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a göre; gelecek üç yılda iş gücü ve çalışma hayatında önemli adımların atılması planlanıyor.
Bu kapsamda; iş gücü piyasası dinamikleri doğrultusunda yeni nesil çalışma modelleri, sektörel ihtiyaçlar ve beceri uyumsuzlukları dikkate alınarak, güvenceli esnekliği artıran ve atıl iş gücünün azaltılmasını hedefleyen bütüncül politikalar hayata geçirilecek.
Bu yöndeki ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşti. Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleşen toplantıya işçi ve işveren temsilcileri katıldı.
Toplantıda, çalışanların haklarının korunması, işletmelerin değişen koşullara uyum sağlaması ve işgücüne katılımın artırılması başlıkları değerlendirildi.
YENİ NESİL ÇALIŞMA MODELLERİ MASADA
Bakan Vedat Işıkhan, çalışma hayatındaki değişime paralel olarak bazı alanlarda mevzuatların yeniden ele alınacağını kaydetti.
İşverenlerin değişen koşullara uyum sağlaması ile çalışanların hak ve güvencelerinin korunmasını birbirinin alternatifi olarak görmediklerini belirten Işıkhan, "Bu kapsamda, çalışma hayatımızın güncel ihtiyaçları doğrultusunda bazı başlıklarda mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Amaçlarının tek tip bir çalışma modeli oluşturmak olmadığının altını çizen Bakan Işıkhan, "Amacımız, farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır." diye konuştu.
AVRUPA'DAKİ ÇALIŞMA MODELLERİ İNCELENİYOR
Bakanlık olarak yeni nesil çalışma modellerine ilişkin çalışmalarının temelinde bu anlayış olduğunu vurgulayan Işıkhan, bu yaklaşımın Orta Vadeli Program'la da doğrudan örtüştüğünü belirterek şunları kaydetti:
"- OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve özellikle kadınlar ile gençlerin işgücüne katılımlarının artırılması gibi önemli alanlara yönelik politikaların geliştirilmesi öngörülmüştür.
"Diğer taraftan, işgücü piyasasını yalnızca işsizlik oranından ibaret görmüyoruz. İşgücünün niteliğini, potansiyel işgücünü ve farklı demografik grupların işgücü piyasasındaki durumunu daha iyi izlememiz gerekiyor. Üzerinde çalıştığımız düzenlemelerde uluslararası uygulamaları da dikkate alıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerini inceliyor, ülkemizin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturmaya gayret ediyoruz.
- Elbette bugün burada, bu toplantıda farklı görüşlerin ve eleştirilerin ortaya konulmasını da bekliyoruz. Bunların her birini çalışmamızı geliştirecek önemli katkılar olarak değerlendirmekteyiz. Amacımız Türkiye Yüzyılına yakışan bir çalışma hayatını inşa ederken her zaman yaptığımız gibi ihtiyaçlarımızı, risklerimizi ve çözüm seçeneklerimizi siz değerli paydaşlarımız ile birlikte yakından istişare etmektir."