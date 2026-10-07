Çalışma hayatında yeni dönem: Avrupa'daki modeller inceleniyor

Bakanlık olarak yeni nesil çalışma modellerine ilişkin çalışmalarının temelinde bu anlayış olduğunu vurgulayan Işıkhan, bu yaklaşımın Orta Vadeli Program'la da doğrudan örtüştüğünü belirterek şunları kaydetti:

"- OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve özellikle kadınlar ile gençlerin işgücüne katılımlarının artırılması gibi önemli alanlara yönelik politikaların geliştirilmesi öngörülmüştür.

"Diğer taraftan, işgücü piyasasını yalnızca işsizlik oranından ibaret görmüyoruz. İşgücünün niteliğini, potansiyel işgücünü ve farklı demografik grupların işgücü piyasasındaki durumunu daha iyi izlememiz gerekiyor. Üzerinde çalıştığımız düzenlemelerde uluslararası uygulamaları da dikkate alıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerini inceliyor, ülkemizin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturmaya gayret ediyoruz.

- Elbette bugün burada, bu toplantıda farklı görüşlerin ve eleştirilerin ortaya konulmasını da bekliyoruz. Bunların her birini çalışmamızı geliştirecek önemli katkılar olarak değerlendirmekteyiz. Amacımız Türkiye Yüzyılına yakışan bir çalışma hayatını inşa ederken her zaman yaptığımız gibi ihtiyaçlarımızı, risklerimizi ve çözüm seçeneklerimizi siz değerli paydaşlarımız ile birlikte yakından istişare etmektir."