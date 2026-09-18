Çalışma saatleri değişiyor mu? Bakan Şimşek gündeme getirdi, esnek çalışma gündeme geldi
18.09.2026 15:39
Bir süredir gündemde olan ancak hayata geçirilmeyen esnek çalışma modeline yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni mesajlar verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün NTV ekranlarında esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu ifade etti.
Şimşek "Önümüzdeki dönemde genç nüfus 15-29 yaş nüfusu eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programlar öngörüyoruz. İşin reform boyutu var. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modeli Türkiye'nin menfaatinedir. Onun için gündemimiz yoğun, inşallah bu konularda da ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.
ESNEK ÇALIŞMA NE DEMEK?
Esnek çalışma modeli, çalışanların klasik 09.00–18.00 mesai saatlerine ve sabit ofis düzenine bağlı kalmadan, zaman, mekan veya program açısından özgürlük tanıyan bir iş düzeni olarak biliniyor.
BAKAN ŞİMŞEK DAHA ÖNCE DE ESNEK ÇALIŞMAYI GÜNDEME GETİRMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl Kamu Tasarruf Paketi’nin en dikkat çeken maddelerinden biri de kamuda esnek çalışma idi. Bakan Şimşek, "Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz" demişti. Mesai saatlerinde bir kısalma olmasa da evden çalışma modeline geçileceğinin sinyalini vermişti.
MEMURLAR NASIL ÇALIŞACAK?
Esnek çalışmaya ilişkin taslak metinde ayrıntılar yer almıştı.
Esnek zamanlı çalışmada memurlar, çalışmalarını kurumları tarafından esnek zaman ve çekirdek zaman olarak iki kısma ayrılan çalışma günü süresi içerisinde yürütecek. Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk bulunmayacak.
Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla beş saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenecek. Ancak öğle dinlenme süresi de esnek zaman olarak belirlenebilecek. Günlük çalışma süresinin içerisine öğle dinlenme süresinin dahil edilip edilmeyeceği Kurumun tercihine bağlı olacak.
Günlük çalışma süresi günlük sekiz saat olup, kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden iki saat önce başlar ve bitme saatinden üç saat sonra sona erecek.
Memurlar çalışma günü süresi içerisinde her halde en fazla on saat çalışabilecek.
Esnek zamanlı çalışma şeklinde kurumlar memurlara günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik gibi tanıyabildikleri gibi memurlardan bu süreleri sabitlemelerini de isteyebilecekler. Çalışma saatleri sabitlenen memurlar bir sonraki sözleşme dönemine kadar bu süreleri değiştiremeyecek. Çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi her çalışma günü için aynı olma zorunluluğu bulunacak. Sabit zaman uygulamasında çalışma saatleri çizelgesi doldurulması zorunlu iken, serbest zaman uygulamasında bu zorunluluk bulunmayacak.