CarrefourSA satıldı! CarrefourSA ve A101 birleşecek mi?
01.08.2026 09:15
Son Güncelleme: 01.08.2026 09:33
CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'i Yeni Mağazacılık'a satıldı. CarrefourSA'nın yeni sahibi aynı zamanda A101'in de sahibi konumunda. İki marketin birleşip birleşmeyeceğine ilişkin açıklama geldi.
CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'inin Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık'a devri tüm yasal onayların ardından resmen tamamlandı.
SÜREÇ TAMAMLANDI, DEVİR İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ
Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA'nın sermayesini temsil eden payların yüzde 89,28'lik bölümünün Aydın Grup'a devrine ilişkin Rekabet Kurumu dahil tüm yasal onay süreçleri tamamlandı ve devir işlemi bugün itibarıyla gerçekleşti.
A101 VE CARREFOUR BİRLEŞECEK Mİ?
CarrefourSA'nın yüzde 89,28'lik hissesinin yeni sahibi Yeni Mağazacılık aynı zamanda A101'in de sahibi.
Devirle birlikte iki marketin faaliyetlerini farklı yönetim yapıları altında sürdüreceği kaydedildi.
Her iki markanın ayrı segmentlerde ve kendi marka kimliklerini koruyacağı ve faaliyetlerini bağımsız şekilde sürdüreceği belirtildi.
YENİ BİR DÖNEME GİRİLECEK
Yapılan açıklamada, CarrefourSA'nın uzun yıllara dayanan perakende deneyimi ve yeni yatırımlarla büyüme odaklı bir döneme girileceği ifade edildi.
YERLİ TEDARİKÇİLERLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI
Devirle ilgili açıklama yapan Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, “Hedefimiz, Türkiye'nin her ilinde ve çok daha fazla noktada tüketicilere ulaşmak ve erişilebilirlikle kaliteyi birlikte geliştirmektir.” dedi.
Bostan, "Ekonomiye kattığımız değeri, istihdamımızı ve yerli tedarikçilerimizle kurduğumuz iş birliğini çok daha öteye götüreceğiz." ifadelerini kullandı.
CARREFOURSA'NIN KAÇ ŞUBESİ VAR?
CarrefourSA, 77 ilde bin 237 mağaza ve 9 bin 599 çalışanla faaliyet gösteriyor.
Toplam 528 bin 261 metrekare satış alanına sahip şirketin ağı; 19 hipermarket, 259 süpermarket, 57 gurme market, 268 mini market, 2 profesyonel market ve 632 bayiden oluşuyor.
CarrefourSA'nın 2025 yılında online ve fiziksel kanallarıyla 300 milyon müşteriye ulaştığı, aylık ortalama 10,5 milyon dijital ziyaretçi ağırladığı belirtildi.