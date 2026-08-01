CarrefourSA satıldı! CarrefourSA ve A101 birleşecek mi?

Devirle ilgili açıklama yapan Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, yeni bir sayfa açtıklarını belirterek, “Hedefimiz, Türkiye'nin her ilinde ve çok daha fazla noktada tüketicilere ulaşmak ve erişilebilirlikle kaliteyi birlikte geliştirmektir.” dedi.

Bostan, "Ekonomiye kattığımız değeri, istihdamımızı ve yerli tedarikçilerimizle kurduğumuz iş birliğini çok daha öteye götüreceğiz." ifadelerini kullandı.