Cep telefonu olan herkesi ilgilendiriyor, 14 gün süre kaldı

İşletmeciler, 3 ayda bir tüm abonelerinin aktifliği kontrol edecek. Gerçek kişi abone ve kurumsal abone yetkilisinin; TC kimlik numarası İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden teyit edilecek. ⁠Kurumsal abonelerin tüzel kişiliğini sona erip ermediği da aynı yolla kontrol edilecek.



Abonenin aktifliğinin teyit edilemediği durumlarda: 24 saat içinde irtibat numaralarına asgari kısa mesajla bilgilendirme yapılacak. Teyit sağlanamaması durumunda 30 gün içinde hatlar kısıtlanabilecek, 90 gün içinde de kapatılacak.